Yıllardır kuraklıkla mücadele edilen Söke ovası 2026 yılı yağışları sular altında kaldı. Geçen yıl suya hasret kalan ve Büyük Menderes Nehri bu yıl metrekareye yaklaşık bin 200 kilogram yağış düşünce suyu taşıyamayarak çeşitli bölgelerde patladı. Büyük Menderes Nehri'nin Söke Ovası'nda taşması sonucu sular altında kalan binlerce dönüm arazi adeta deniz görünümüne bürünürken, taşkının izleri dron ile havadan görüntülendi.

Taşkının izlerinin silinmesi ve hasar tespitlerinin yapılması için bölgede çalışmalar sürerken, vatandaşlardan Barış Karmacı; 'Buralar tarlaydı, taşkın olunca göle döndü. Deniz gibi oldu. Nehrin bazı bölgeleri patlayınca arada böyle su baskınları yaşanıyor' dedi.