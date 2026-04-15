GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te açılan çini kursuna katılan kadın kursiyerler, seramikten hazırladıkları eserlerle hem sanat öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığı, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı devletlerinden günümüze miras kalan, UNESCO'nun da 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesine aldığı çini sanatı kadınların ellerinde geleceğe aktarılıyor. Çini sanatını yaşatmak için Şahinbey Belediyesinin Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde kadınlara yönelik açtığı kursa, kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kadınlar birbirinden güzel ürünler yapıyor

Birçok sanat dalına yönelik kursun bulunduğu Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ndeki kurslar, büyük ilgi görüyor. Kadınlar, seramikten yaptıkları kahve fincanları, tabaklar, tablolar ve hediyelik plaket gibi ürünleri sabırla boyayarak sanatsal ürünler ortaya çıkarıyor. Kadınların ürettiği ürünler büyük ilgi görüyor.

'Çini sanatı Türk'ün öz sanatıdır'

Çini sanatının Osmanlı tarafından günümüze ulaşan bir sanat olduğunu belirten kurs çini sanatçısı ve eğitmeni Özlem Karabüber, 'Çini sadece bize mahsus, Türk'ün öz sanatıdır. Çini sanatı Mezopotamya ve Orta Asya kökenli pişmiş toprağın işlenmesiyle oluşan Türk kültüründe Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde zirveye ulaşan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Türklerin en önemli süsleme sanatıdır. Ben de bu sanatı öğrenmek için kursiyerlikten başladım. 2006 yılından bu yana bu sanatın içerisindeyim. Amacım bu geleneksel sanatımızı daha fazla kişiye ulaştırmak ve gelecek nesillerimize aktarmaktır' dedi.

Karabiber, unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarından olan çini sanatını yaşatmak için kadınlara yönelik açılan ve kadınların hobi amaçlı başladıkları kursta aldıkları uygulamalı eğitimler kapsamında çeşitli ürünler yaparak hem ev ekonomisine katkıda bulunduklarını hem de psikolojik terapi niteliği taşıyan Osmanlı motiflerinin desenlerini çizerek eğlenceli vakit geçirdiklerini bildirdi.

'Kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunuyor'

Osmanlı dönemine ait çini motifler üzerine eserler yaptıklarını dile getiren Karabüber, 'Çini sanatı sabır ve emek isteyen, aynı zamanda da insana huzur veren çok özel bir sanattır. Kursumuzda sadece bir el sanatı değil, aynı zamanda insanların sosyalleştiği, özellikle ev hanımlarının kendilerine zaman ayırdıkları ve üretmenin mutluluğunu yaşadıkları psikolojik olarak da kendilerini iyi hissettikleri bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Kadın kursiyerlerimiz bu kursta yaptıkları ürünleri satabiliyorlar ve bu şekilde ev ekonomilerine de katkıda bulunuyorlar' ifadelerini kullandı.

'Çini sanatı psikolojik terapi gibi geldi'

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından İslahiye ilçesinden Gaziantep kent merkezine yerleştiğini ve deprem sürecinde yaşadığı sıkıntıları çini sanatı kursu sayesinde aştığını belirten kursiyerlerden Sevgi Yazaroğlu Kaya, çini sanatının kendisi için terapi gibi geldiğine değinerek, 'Geçtiğimiz yıl çini sanatı ile tanıştım. Camideki farklı kurslara da katılıyorum. Çini kursunda çok mutluyum. Eğitmenimiz Özlem hanımın da bize çok faydası oluyor ve güzel eğitim veriyor. Daha önce de tezhip sanatında eğitim aldığımdan dolayı çini sanatını çok güzel bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Bir depremzede olarak depremden sonra çok sıkıntıya girmiştim. Fakat bu kursta çini sanatıyla hayat buluyoruz' şeklinde konuştu.

'Çini sanatıyla hayat buldum'

Kursun en yaşlı kursiyeri 62 yaşındaki Pempe Nur Öner ise 'Çini kursuna geliyorum. Bu kursu tüm ev hanımlarına tavsiye ediyorum. çünkü bu kurs aynı zamanda bir terapi kursu. Çini yapsınlar. Çini sanatı benim için çok büyük önem taşıyor ve ben çini sanatıyla tanıştıktan sonra evde tüm işleri bırakıp her gün kursa gelmeye başladım' diye konuştu.