Mersin'in Silifke ilçesine 102'nci yaşına giren işçilik yaparak 3 öğretmen ile bir memur yetiştiren 5 torununun da çocuğunu gören Mustafa Tok, doğum gününü çocukları ve torunlarıyla kutladı.102 yaşındaki Mustafa dede, 'İyi çalışın, kimseyi incitmeyin, yediğiniz içtiğinize dikkat edin' diyerek herkese tavsiyede bulundu.

İlçeye bağlı Kocapınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mustafa Tok, 102'nci yaş gününü çocukları ve torunlarıyla birlikte kutladı. Bir asrı geride bırakan Tok, çalışkanlığı, aileye verdiği değer ve yetiştirdiği evlatlarla örnek bir hayat hikayesine imza attı. Hayatını hayvancılık ve inşaat işlerinde geçiren Mustafa Tok, yıllarca alın teri dökerek ailesinin geçimini sağladı. Zorlu şartlara rağmen evlatlarının eğitimi için büyük fedakarlık gösteren Tok, 'Evlatlarım okusun, vatana millete faydalı olsun' anlayışıyla dört çocuğunu büyüttü. Çocuklarından 3'ü öğretmenlikten biri ise memurluktan emekli oldu. En büyük gururunun evlatlarının başarısı olduğunu dile getiren Tok, emeğin ve sabrın karşılığını görmenin mutluluğunu yaşadı. 4 çocuk, 11 torun ve 5 torunun çocuğunu gören Tok sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmenin en önemli sırrının 'çok çalışmak, helal lokma yemek ve aileye sahip çıkmak' olduğunu ifade etti.

12 sene önce eşi Raziye'yi kaybeden Tok'un çocuklarından Huriye Kılınç'ın 77 yaşında, Ali Tok'un 73 yaşında, Emine Güven'in 69 yaşında ve Gülsüm Çakmak'ın 65 yaşında olduğu öğrenildi.

'Babamızdan aldığımız düstur doğruluk ve çalışkan olmak'

Mustafa Tok'un en büyük oğlu emekli öğretmen Ali Tok, 'Babam 102 yaşına girdi 103 yaşına döndü. Babamın 4 çocuğu var. Ben tek erkeğim. 3 tane de kız çocuğu var. 4 çocuk 11 torun 5 tane de torunun çocuğu var. Babamızdan aldığımız düstur doğruluk insanlık ahlak ve çalışkan olmak. Babamız bunları verdi bizlere. Bizde elimizden geldiğinde okuttuğumuz çocuklara ve kendi çocuklarımıza bunları öğrettik. Babamız halen iyi yaşıyor iyi giyiniyor temiz yaşamaya çalışıyor. Her haliyle huzurlu bir yaşantısı var' dedi.

'Bizde babamızın yolundan gitmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz' diyen kızı Gülsüm Çakmak ise 'Babamıza bakmaya çalışıyoruz. Onu üzmeden kırmadan incitmeden elimizden geleni yapıyoruz. Allah uzun ömürler versin' ifadelerini kullandı.

'İyi çalışın, kimseyi incitmeyin, yediğiniz içtiğinize dikkat edin'

Yaşamı boyunca çok rezillikler çektiğini ancak hiç pes etmediğini belirten 102 yaşında ki Mustafa Tok, hayvancılık yapıp, yaylada da yaşadığını belirterek,' İyi çalışın. Kimseyi incitmeyin. Yediğiniz içtiğinize dikkat edin' diyerek tavsiyede bulundu.

'Dedem her zaman bizlere örnek oluyor'

En küçük torun Ayşegül Tok ise, 'Dedem geçmişi ile ilgili konuşmayı sevmez. Daha çok gelecekle ilgili konuşur. Gençlerle konuşmayı sever. Genç ve zinde kalmasının sebebi bu. Bugün 102. yaşını kutluyoruz yanında olduğum için çok mutluyum' şeklinde konuştu.

Bir diğer torun Mustafa Arda Tok ise, 'Ben dedemin ismini almışım. Bunla da çok gurur duyuyorum. Dedem her zaman hafızası ve nasihati ile bizlere örnek olmuş bir insan. Dedemden büyük bir feyz alıyorum' diye konuştu.