Akdeniz'de 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesinde balıkçıların büyük bölümü teknelerini karaya çekip bakım sürecine hazırlanırken, bazıları son kez sefere çıkıyor. Yasağın başlamasıyla birlikte balık çeşitliliğinin azalması ve çipura ile levrek başta olmak üzere fiyatlarda yüzde 15-20 artış bekleniyor.

Akdeniz'de 15 Eylül'de başlayan balık av sezonu, 15 Nisan itibarıyla sona eriyor. Av yasağının başlamasıyla birlikte trol ve gırgır yöntemiyle avcılık duracak, kıyı balıkçılığı ise sınırlı şekilde devam edecek. Yasak sürecinde balıkların yumurtlama dönemine girmesi nedeniyle denizlerdeki çeşitlilikte düşüş yaşanması öngörülürken, sezon boyunca 30'a yakın olan balık çeşidinin 15'e kadar gerilemesi bekleniyor. Buna rağmen sardalya gibi yılın 12 ayı avlanabilen türler sayesinde vatandaşların yaz aylarında da balığa ulaşabileceği ifade ediliyor.

Av yasağıyla birlikte özellikle kültür balıkçılığında fiyat artışı yaşanacağı, çipura ve levrek başta olmak üzere balık fiyatlarında yaklaşık yüzde 15 civarında yükseliş beklendiği belirtildi.

Öte yandan av yasağı öncesinde balıkçıların büyük bölümü teknelerini karaya çekip bakım sürecine hazırlanırken, bazı balıkçılar ise son kez sefere çıkarak sezonu kapatmaya hazırlanıyor. Yasağın başlamasıyla birlikte özellikle uluslararası avcılık yapmayan teknelerin yaklaşık 5 ay boyunca limanlarda kalacağı, bu süreçte bakım ve onarım çalışmalarının yapılacağı belirtiliyor.

'Akdeniz, Ege, Marmara'da trol ve gırgır avcılığı yasaklanmış olacak'

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, 15 Nisan itibarıyla başlayacak av yasağının trol ve gırgır avcılığını kapsadığını belirterek, bu süreçte yalnızca kıyı balıkçılığının serbest olacağını ifade etti. Polat, '15 Eylül itibarıyla açılan av sezonumuz, 15 Nisan akşamı yasak başlıyor. Ülkemizin dört bir tarafında, Akdeniz, Ege, Marmara'da trol ve gırgır avcılığı yasaklanmış olacak. Yaklaşık 5 aylık bir yasak süresi var. Balıkçılarımız bu yasak süresinde yasağa uyuyorlar. Trol ve gırgır avcılığı kesinlikle yasak. Sadece kıyı avcılığı dediğimiz elle yapılan avcılık serbest. Orada sardalya ve çeşitli balıklar çıkıyor' dedi.

'12 milden sonra uluslararası av serbestliği var'

Polat, yasağın kıyıdan itibaren 12 mil sınırına kadar geçerli olduğunu belirterek, bu sınırın ötesinde avcılığın sürdüğünü ifade etti. Polat, 'Sadece bu yasak 12 mile uygulanmıyor. 12 milden sonra uluslararası av serbestliği var. Yine çeşitli balıklar gelecek yalnız çeşitte düşme olacak. Örneğin balık sezonunda 30 çeşit balığımız geliyorsa bu çeşit 15 çeşide düşmüş olacak' ifadelerini kullandı.

'5 aylık süreçte yine balık çeşitliliğimiz var'

Yasak sürecinde balık çeşitliliğinin tamamen ortadan kalkmayacağını belirten Polat, '5 aylık süreçte yine balık çeşitliliğimiz var. Özellikle sardalya, yılın 12 ayı çıkan bir balık. Sardalya eksiği olmayacak, Omega-3 açısından da en zengin yiyecek. Uluslararası avcılık dediğimiz avcılıkta da yine mezgit, karides, kalamar, barbunya gibi türler çıkacak' diye konuştu.

'Yüzde 15 yüzde 20 arasında bir artış bekliyoruz'

Av yasağının fiyatlara etkisine de değinen Polat, 'Av yasağının girmesiyle birlikte çipura ve levrekte yüzde 15-20 arasında bir artış bekliyoruz. Balıkların 5 aylık bir yumurtlama dönemi var. 15 Eylül'de tekrar 'vira bismillah' deyip balıkçılarımız av sezonunu sürdürecekler' dedi.

'Tekneler gelecek 5 ay boyunca bakıma çekilecek'

Balıkçı Hatip Kaçan, mesleği çocukluğundan bu yana sürdürdüğünü belirterek, 'Baba mesleği olarak bu işi yapıyoruz. Her sezon olduğu gibi bu sezonun da sonuna geldik. Büyük tekneler gelecek 5 ay boyunca bakıma çekilecek. Bu sezon yağışların etkisiyle çeşitlilik açısından bereketli geçti. Özellikle çipura ve sargoz gibi beyaz balık türlerinde verim aldık. Ancak fırtınalar nedeniyle her zaman denize açılamadık. Derelerin taşmasıyla birlikte denizde oluşan sazlık ve otlar da bizi zorladı' dedi.

'Mazot fiyatlarında denge sağlanırsa balıkçılık yeniden daha kazançlı hale gelebilir'

Mazot fiyatlarının sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayan Kaçan, 'Mazota gelen zamlar sadece yakıtı değil, kullandığımız ağdan tekne bakımına kadar her şeyi etkiliyor. Eğer mazot fiyatlarında denge sağlanırsa balıkçılık yeniden daha kazançlı hale gelebilir' ifadelerini kullandı.

'Sezon sonuna doğru balık azaldı'

Balıkçı Mustafa Boyraz ise sezonun sona erdiğini belirterek, 'Şu an sezonumuz kapandı. Birkaç gün içinde gerekli izinleri alarak 12 mil dışında uluslararası sularda avlanmaya devam edeceğiz. Sezonun başında çeşitlilik iyiydi ancak sonrasında düşüş yaşandı ve balık azaldı. Bu da avcılığı zorlaştırdı' diye konuştu.

Artan maliyetlerin balıkçıyı zorladığını dile getiren Boyraz, 'Yakıt giderleri çok yüksek olduğu için kazanç sağlamak zorlaştı. Ayrıca fırtınalar nedeniyle denizler kirlenince derelerden gelen ağaç ve kökler ağlarımıza zarar verdi, ciddi sıkıntı yaşadık' dedi.