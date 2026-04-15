Zonguldak'ta menenjit ön tanısıyla tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Çağla Savaş'ın cenazesi defnedildi.

Zonguldak 'ta menenjit ön tanısıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi çocuk yoğun bakım servisinde tedavi gören Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Çağla Savaş hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından hastane morgundan alınan cenaze, helallik alınmak üzere evine götürüldü.

Çağla Savaş'ın cenazesi evinden alınarak Karaelmas Mahallesi Marangoz Ahmet Caddesi üzerinde bulunan Akçabağlık Camisi'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Savaş'ın cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine Savaş'ın ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Cenazede Çağla Savaş'ın kız arkadaşları ile öğretmenleri de gözyaşı döktü.

Beyin ameliyatının ardından entübe edilmişti

Çağla Savaş, 4 Nisan tarihinde yüksek ateş ve baş ağrısı şikayetiyle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Edinilen bilgiye göre uygulanan tedavinin ardından taburcu edilen öğrenci, ertesi gün durumunun kötüleşmesi üzerine aynı hastaneye tekrar götürüldü ve benzer işlemlerin ardından yeniden evine gönderildi. Bilinç kaybı, şiddetli baş ağrısı ve ateş şikayetlerinin sürmesi üzerine 8 Nisan'da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Menenjit ön tanısıyla tedavi altına alınan Savaş, 10 Nisan'da kafa içi basıncı düşürmek amacıyla ameliyat edildi.

Operasyonun ardından entübe edilen öğrenci, yaklaşık bir hafta süren yoğun bakım tedavisinin ardından sabah saatlerinde kurtarılamadı.