TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, seçim süreci kapsamında başlattığı ilçe ziyaretlerine Batı bölgesinin ardından Korkuteli ve Elmalı'da devam etti. Program boyunca birlik, istikrar ve güçlü teşkilat vurgusu yapan Dere, 'Şehrimiz ve esnafımız kazansın diye 'Şimdi birlik zamanı' çağrısında bulunuyor, 'gücümüz birlikten' diyerek omuz omuza yol yürüyoruz' dedi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AESOB) oda başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla buluşmalar yoğun tempoda devam ediyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnaf temsilcileriyle birlikte ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaret programının ilk etabında Kemer, Kumluca, Hasyurt, Finike ve Turunçova'daki oda başkanları ve yönetim, denetim kurulu üyeleri ziyaret edilirken; ikinci gün Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Korkuteli İnşaatçılar Elektrikçiler Sıhhi Tesisatçılar ve Doğramacılar Esnaf Odası, Korkuteli Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası, Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Elmalı Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası ziyaretleriyle devam etti. Elmalı programına Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk de katıldı.

Antalya esnaf ve sanatkarlarının beklenti, talep ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerinin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmelerde, teşkilatın birlik ruhunu güçlendiren, kurumsal hafızayı koruyan, tecrübeyi merkeze alan ve ortak aklı büyüten yönetim anlayışının önemi bir kez daha ortaya kondu. AESOB'un söz konusu ilçe ziyaretleri önümüzdeki günlerde Antalya'nın tüm ilçe ve merkezlerinde devam edecek.

Başkan Adlıhan Dere, AESOB'un Antalya esnaf ve sanatkarının ortak aklını, gücünü ve iradesini temsil eden en büyük çatı kuruluş olduğunu belirterek, 'Bizim yolumuz ayrışmanın değil, kaynaşmanın yoludur. Bizim anlayışımızda söylemler değil kalıcı hizmet vardır. AESOB, yılların tecrübesiyle teşkilatına yön veren, esnaf ve sanatkarımızın hak ve menfaatlerini her zeminde koruyan köklü bir yapıdır. Bugün de aynı bilinçle, aynı sorumlulukla ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Teşkilatımızın en büyük gücü, birliğini muhafaza eden, tecrübesine sahip çıkan ve geleceğe birlikte yürüyen iradesidir' dedi.

'Gücümüz birlikten diyerek herkese kucak açıyoruz'

Yeni döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Dere, üretimi artıran, esnafın yükünü hafifleten ve istihdamı büyüten adımları daha da ileri taşıyacaklarını kaydederek, 'Bugün yan yana duran bu güçlü kadro, makam hesabıyla değil hizmet anlayışıyla bir araya gelmiştir. Hedefimiz daha güçlü oda yapıları, daha güçlü bir teşkilat, daha fazla üretim ve daha fazla istihdamdır. Güçlü teşkilat, güçlü esnaf, güçlü ekonomi demektir. Biz sağlam adımlarla yürümeyi, birlik içinde büyümeyi ve Antalya esnaf ve sanatkarı için çalışmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.