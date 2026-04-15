Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 2. Diyarbakır Manda Yetiştiriciliği Sempozyumu, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Diyarbakır Manda Yetiştiricileri Birliği ev sahipliğinde, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi koordinatörlüğünde '2. Diyarbakır Manda Yetiştiriciliği Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyuma İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Kudret Berekatoğlu, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcıları, ilçe ve şube müdürleri, Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Recep Birtane, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum amirleri ve teknik personel katılım sağladı. Sempozyumda bir konuşma yapan Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, ilin hayvancılıktaki gücüne ve manda yetiştiriciliğinde ulaşılan noktaya dikkat çekti. İl Tarım ve Orman Müdürü Alan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

''Hepinizin bildiği gibi Diyarbakır, hayvan varlığı bakımından ülkemizin önde gelen illerinden biridir. İlimiz, 593 bin 422 büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de 6. sırada, 2 milyon 302 bin 645 küçükbaş hayvan varlığıyla 4. sırada ve 17 bin 345 manda varlığıyla da 2. sırada yer almaktadır. Bu tablo, ilimizin hayvancılıktaki gücünü açıkça göstermektedir. Özellikle manda varlığımızdaki artış hepimizi gururlandırmaktadır. 2002 yılında sadece 3 bin 502 adet olan manda sayımız, ilimizde yürütülen ıslah çalışmaları ve sağlanan destekler sayesinde 2026 yılı itibarıyla 17 bin 345 adede ulaşmıştır. Bakanlığımızın destekleri ve TAGEM öncülüğünde yürütülen manda ıslah projeleriyle ülkemizde manda yetiştiriciliğini daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. 2024 yılında yeni bir destekleme modeline, Tarımsal Üretim Planlama Modeline geçtik. Bu yeni modelle birlikte doğrudan malağa destek vermeye başladık. 2025 yılında, üreme parametresi buzağıya göre daha düşük olan mandalarımız için buzağı desteğinin iki katı oranında destek sağlayarak üreticilerimizin yanında olduk. 2024-2025 yıllarında toplam bin 331 yetiştiricimize, 4 bin 181 baş malağa karşılık 12 milyon 150 bin 123 lira destekleme ödemesi yaptık.'

İki ayrı oturum halinde gerçekleştirilen sempozyumda, manda yetiştiriciliği alanında edinilen bilgi ve tecrübeler katılımcılarla paylaşılırken, sektörün mevcut durumu değerlendirilerek karşılaşılan sorunlar ele alındı. Ayrıca, sürdürülebilir üretimin artırılması ve yetiştiriciliğin geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri görüşüldü. Sempozyum sonunda, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik gelecekte atılacak adımları içeren bir yol haritası oluşturuldu.