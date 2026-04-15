Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) başkan adayı Mehmet Ali Alkan Antalya'nın batı ilçelerindeki Kumluca, Finike, Hasyurt ve Turunçova'da faaliyet gösteren esnaf odaları ile bir araya geldi.

Alkan'dan ortak irade vurgusu

AESOB başkan adayı Mehmet Ali Alkan, kendisine destek veren oda başkanlarıyla hep birlikte omuz omuza aynı hedefe yürüdüklerini dile getirdi. Beş esnaf odayla birlikte yol yürüme kararı aldıklarını duyuran Başkan Alkan, '5 odamız, bizimle yol yürüme kararı almıştır. Bu güçlü birliktelik; sahada oluşan güvenin, desteğin ve ortak iradenin en açık göstergesidir. Bu kare, sadece bir buluşma değil; birliğin, beraberliğin ve güçlü iradenin sahadaki yansımasıdır' dedi.

'Esnaf lafa değil, hizmete bakar'

Antalya esnafının yıllardır yaşadığı sorunlara somut çözümler bulacaklarını söyleyen Başkan Alkan, 'Esnafımız laf değil, icraat bekliyor. Yıllardır gerçek adımlar ve çözümler bekliyor. Bizim hedefimiz, esnafımızın beklediği sorunları ivedilikle çözüme kavuşturmaktır. Yılmadan, doğru bildiğimiz yoldan gitmeye devam edeceğiz' şeklinde konuştu.