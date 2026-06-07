Antalya'da kasım ayında dünyanın dört bir yanından liderleri, uzmanları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 öncesinde Muratpaşa Belediyesi, Antalya'dan yükselen iklim taleplerini küresel gündeme taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği iş birliğiyle yürütülen program kapsamında düzenlenen COP Women Antalya buluşması, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) gerçekleştirildi. Etkinlikte iklim krizinin toplumsal cinsiyet boyutu, kadınlar üzerindeki etkileri, yerel ihtiyaçlar ve çözüm yolları ele alındı.

Buluşmada, iklim krizinin kadınların günlük yaşamına, sosyal ve ekonomik şartlarına etkileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, iklim adaleti ve eşitlik temelinde politika önerileri geliştirirken, kadınların iklim politikalarındaki rolü ve ihtiyaçları da gündeme taşındı.

Program kapsamında daha önce gençlerle gerçekleştirilen buluşmanın ardından kadınların katılımıyla devam eden süreç, sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla sürdürülecek. Ortaya çıkan politika ve çözüm önerilerinin çok paydaşlı bir zeminde güçlendirilmesi, yerelden yükselen taleplerin COP31 gündemine taşınması amaçlanıyor.