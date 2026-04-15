Erzurum'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Ekiplerin yaptığı son baskında bir depoyu sigara imalathanesine dönüştüren 2 şahıs yakayı ele verdi.

Tortum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Tortum İlçesinde bir iş yeri ve sigara imalathanesine dönüştürülmüş depo görünümlü yerde yapılan çalışmada; 2 adet otomatik sigara doldurma makinesi, 2 adet kompresör, 5 bin adet doldurulmuş makaron, bin 584 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 33 bin 800 adet boş makaron, 10 kg açık kıyılmış tütün ve bin 500 adet şeffaf sigara poşeti ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli merciilere sevk edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir' denildi.