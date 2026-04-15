İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan 3 aile sağlığı merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ayhan-Cahit Gülan, Gülizar Polat ve Musa Meral Aile Sağlığı Merkezleri için toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Tören, Eyüp Sultan Mahallesi'nde bulunan Ayhan-Cahit Gülan Aile Sağlığı Merkezi'nde yapıldı. Açılış törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri, kurdele kesiminin ardından merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İlçenin farklı mahallelerinde hizmet verecek şekilde planlanan aile sağlığı merkezlerinin, bölgedeki birinci basamak sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Eyüp Sultan Mahallesi'nde 352 metrekare alan üzerine kurulan Ayhan-Cahit Gülan Aile Sağlığı Merkezi, geniş kullanım alanıyla dikkat çekerken, Sarıgazi Mahallesi'nde 331 metrekarelik alanda inşa edilen Gülizar Polat Aile Sağlığı Merkezi'nin mahalle sakinlerinin sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırması bekleniyor. Osmangazi Mahallesi'nde 258 metrekare alanda hizmet verecek Musa Meral Aile Sağlığı Merkezi ise modern donanımıyla vatandaşlara hizmet sunacak.

Açılış töreninde konuşan Sancaktepe Belediye Alper Yeğin, 'Güzel hizmetlerimizi halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz seçim öncesinde Sancaktepe halkının ihtiyaçlarını çok çalıştık, çok gayret gösterdik ve not aldık. Birbirine notlarımızı yerine getiriyoruz. Sekiz aile sağlığı merkezi ihtiyacının olduğunu raporlar bize gösteriyordu. Yedi aile sağlığı merkezi inşaatını sürdürüyoruz. İşte üçünü bugün açılışını yapıyoruz. Dört aile sağlığı merkezimizde önümüzdeki ay itibariyle hizmeti açmış olacağız. Bir tanesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde, iki tanesi Emek Mahallesi'nde, bir tanesi de Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde olmak üzere dört yeni aile sağlığı merkezimizde komşularımızla buluşturacağız. Yapılan hizmetlerin hepsi halkımız için Sancaktepeliler kamu yöneticilerinin temel görevi de sorumluluğu da halkın sorunlarını çözmek, kamu kurumlarının uyumu da en fazla halka kazandıran bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Sancaktepe'de de bunu en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Siyasi partilerle de bu konuda uyum içerisindeyiz. Eğer halkın bir menfaati yararı varsa yan yana gelebiliyoruz, yan yana durabiliyoruz. En fazla da kamu kurumlarıyla iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Bir caminin inşaatını tamamlayıp ilçe müftülüğümüze teslim ettik. Çok güzel bir polis karakolunun inşaat çalışmalarını tamamlayıp ilçe emniyet müdürlüğümüze teslim ettik. Bugün üç aile sağlığı merkezimizin inşaatını tamamlayıp sağlık bakanlığımıza, il sağlık müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Birçok projeyi işte geçen ay, geçen hafta yine sorumlu vali yardımcımızın katılımıyla kıymetli kaymakamımızın katılımıyla hayvan bakım ve merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Orada da bakanlığımızın, valiliğimizin destekleriyle, katkılarıyla böyle güzel bir hizmeti Sancaktepe'ye kazanırdık. Daha fazlasını yapacağız' dedi.

Sancaktepe'nin bir sağlık kenti olduğunu söyleyen Başkan Yeğin, 'Türkiye'nin en donanımlı sağlık merkezlerinin olduğu bir ilçe olma yolunda hızla ilerliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da önem gösterdiği bir proje şehir hastanesi projesi çok yakın zamanda inşaat çalışmaları tamamlanıp halkımızın hizmetine alınacak.

Türkiye'nin en özel donanımlı bakımı sağlıklı yaşam köyü projesi inşaat çalışmaları tamamlandığı çok yakın zamanda hizmete açılmış olacak. Türkiye'nin en iyi özel hastanelerinden daha donanımlı olacak olan ağız ve diş sağlığı merkezi inşaatı çok yakın zamanda Sancaktepe'de inşaatı başlayacak bütün ruhsat süreçleri, proje süreçleri tamamlandı. Bunun yanında yine İstanbul'un önemli hastanelerinden birisi İlhan Varank Hastanemiz Sancaktepe'de. Bin yataklı pandemi hastanesi olarak bilinen Feriha Öz Hastanesi ilçemizdeki pandemi hastaneleri geçici bir dönemle hizmet edebilecek diye düşünülmüştü. Ama büyük bir yatırımla en az yirmi beş yıl daha Sancaktepe'lere, İstanbul'a Türkiye'ye hizmet edebilecek bir donanıma sahip bir hale getirildi. Ortalama baktığınızda Sancaktepe'deki yatak sayısı yaklaşık altı bine ulaşmış durumda. Bu bir ilçe ölçeğinde çok önemli bir rakam. Bu anlamda da katkı yapan herkesin emeklerine sağlık. Biraz önce söylediğim gibi yapılan her iş ne olursa olsun. Kullanan halk, halk için yapılıyor. Her kim ne iş yapıyorsa teşekkür etmek lazım, takdir etmek lazım, siyasi bir görüşüne bakmamak lazım' diye konuştu.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ise, 'Sizleri İstanbul Valisi Davut Gül adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel programa hepiniz hoş geldiniz diyorum. Evet benden önceki konuşmacılar gerek belediye başkanımız, gerek kaymakamımız, İl Sağlık Müdürlüğümüz, Halk Sağlığı Başkanımız olayı çok güzel bir şekilde ortaya koydu, anlattılar. Hedeflerini, gayelerini, ne yapmak istediklerini, nasıl yaptıklarını, ne için yaptıklarını, kim için yaptıklarını çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Kamu çalışanları ya da kamu görevine gelenlerin temel gayesi içinden çıktığı halka en iyi şekilde hizmet etmektir. Eğer halktan topladığın parayı en iyi şekilde halka hizmet olarak sunma olarak özetlenebilecek kısa bir cümledir. Dolayısıyla bizler hem vatandaşımızın verdiği vergilerle finanse edilen devlet sistemini bir kör kuruşunu dahi zayi etmeden halkımızın hizmetine sunmak zorundayız. Bunda bu düşünceyle hareket eden herkese ben burada İstanbul Valimiz ve valilik adına da yürekten teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.