Kentsel dönüşüm için yoğun bir çalışma yürüten Sultangazi Belediyesi, ilçede yüzde 100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı ikinci site olan Görsevkent Sitesi'nin yıkımını gerçekleştirdi. Yıkıma katılarak site sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, eski binaların dönüşümünün devam edeceğinin altını çizdi.

Sultangazi Belediyesi, sosyal yaşam kalitesinin artması için ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası ile riskli binaların dönüşümü sağlanıyor.

Yüzde 100 uzlaşmalı ikinci site

82 konut ve 4 işyeri bulunan Görsevkent Sitesi, ilçede 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla yüzde 100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı ikinci site oldu. Tahliyesi tamamlanan binaların yerine 96 konut ve 7 işyeri olan kapalı otopark ve yeşil alanı bulunan modern bir site yapılması için harekete geçti.

Başkan Dursun yıkıma katıldı

Sitenin yıkımına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı. Site sakinleri ile bir araya gelen Başkan Dursun, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha vurgulayarak site sakinlerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

'Sultangazi kentsel dönüşümde ilk 5'te'

Başkan Dursun, 'Sultangazi dönüşümün güçlü olduğu bir şehir. İstanbul'da kentsel dönüşümde ilk beşteyiz. Dönüşümde bizlerden önce sizlere iş düşüyor çünkü burada asıl olan sizsiniz, sizin canınız. Yüzde 100 uzlaşmalı sitelerimizden birisi olan Görsevkent Sitemizde çok güzel bir dönüşüm başlıyor. Müteahhitlerimiz 18 ay diyor ama daha kısa içerisinde tamamlayacaklarına eminim. Deprem ülkesiyiz, bu bilinçle hareket ederek dönüşme hız veriyoruz. Buradan Yarısı Bizden kampanyası ile kentsel dönüşüme verdikleri destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Komşularımız bu kampanyadan faydalandı ve yepyeni bir yaşam alanı için çalışmalar başladı. Hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

Site sakinleri dönüşümden memnun

Görsevkent sitesi sakinlerinden Serpil Kalafat, '23 yıldır bu sitede yaşıyoruz. En baştan beri dönüşümü destekleyenlerden biriydim. Belediyemizden Allah razı olsun, bizlere öncü oldu. En kısa zamanda sapasağlam yapılır da yerleşiriz inşallah' diye konuştu.