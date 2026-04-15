Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali Önder Bozkurt, 'Ecdadımızdan miras kalan bu topraklara ilelebet sahip çıkacağız' dedi.

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla kentte kutlama programı düzenlendi. Kültür ve Kongre Binası'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program, Ağrı'nın tarihine ilişkin hazırlanan kısa video gösterimiyle devam etti. Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okunurken, koro gösterisi de gerçekleştirildi.

Programda konuşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, 15 Nisan 1918'in Ağrı için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bu anlamlı günün yalnızca bir kurtuluş tarihi olmadığını ifade eden Bozkurt, aynı zamanda geçmişten geleceğe önemli mesajlar taşıdığını söyledi.

Ecdadın miras bıraktığı topraklara sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Bozkurt, gençlerin tarih bilinciyle yetişmesinin önemine dikkat çekti. Ağrı'nın tarih boyunca önemli bir geçiş ve buluşma noktası olduğunu belirten Bozkurt, kentin köklü bir medeniyetin izlerini taşıdığını ifade etti.

Ağrı'nın doğal ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir şehir olduğunu kaydeden Bozkurt, eğitimden sağlığa, turizmden altyapıya kadar birçok alanda yürütülen çalışmalarla kentin daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınacağını söyledi.

Tarihi süreçte Ağrı ve çevresinde büyük mücadeleler verildiğini hatırlatan Bozkurt, özellikle Doğubayazıt, Eleşkirt ve Tutak hattında destanlara konu olan kahramanlıkların sergilendiğini ifade etti.