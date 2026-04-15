Patnos Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanlığı, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına karşı basın açıklaması yaptı. Açıklamayı İlçe Başkanı Ayhan Keleş gerçekleştirirken, son dönemde yaşanan olayların eğitim camiasında büyük endişe oluşturduğu vurgulandı.

Keleş, eğitim kurumlarının giderek şiddet olaylarının yaşandığı alanlara dönüştüğünü belirterek, öğretmenlerin hedef haline geldiğini ifade etti. Bu durumun toplumsal değerlerde ciddi bir erozyona işaret ettiğini söyleyen Keleş, özellikle Siverek'te yaşanan saldırının eğitim çalışanlarının can güvenliği konusundaki kaygılarını daha da artırdığını söyledi.

Eğitimcilerin itibarsızlaştırıldığını ve çeşitli mecralarda yıpratıldığını belirten Keleş, öğretmenlere yönelik şiddetin artık bireysel bir olay olmaktan çıkıp toplumsal bir sorun haline geldiğini vurguladı. Türkiye genelinde bir gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Keleş, bu eylemin amacının yaşanan tehlikeye dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Açıklamada, eğitim ortamlarında güvenliğin sağlanması için çeşitli talepler de sıralandı. Buna göre; okul polisi uygulamasının hayata geçirilmesi, öğrenci disiplin yönetmeliğinin güncellenmesi, dijital mecralarda yapılan tehditlere karşı daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve ailelerin bu süreçte daha fazla sorumluluk alması gerektiği ifade edildi.

Velilere de çağrıda bulunan Keleş, öğretmenlerin çocukların geleceği için büyük fedakârlıklarla çalıştığını belirterek, öğretmenlerin hedef olmaması gerektiğini vurguladı. 'Öğretmene uzanan el, geleceğe uzanmıştır' sözleriyle mesajını yineleyen Keleş, öğretmenlere sahip çıkmanın ülkenin geleceğine sahip çıkmak anlamına geldiğini ifade etti.

Açıklama, şiddetin kınanması, saldırıya uğrayan öğretmen, öğrenci ve güvenlik güçlerine geçmiş olsun dileklerinin iletilmesi ve yetkililere acil önlem çağrısı yapılmasıyla sona erdi.