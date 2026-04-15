Diyarbakır'da 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri, Keçi Burcu-Gazi Caddesi-İç Kale Müze Kompleksi güzergahında düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. İç Kalede devam eden programda konuşmaların ardından Saint George Kilisesinde açılan sergiyle etkinlikler sanatla buluştu.

15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri, Keçi Burcu, Gazi Caddesi ve İç Kale Müze Kompleksi güzergahında düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Davul zurnalar eşliğinde halay çekip eğlenen kortej daha sonra İç Kalede gerçekleştirilen açılış programına geçti. Programa Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

İç Kale'de gerçekleştirilen açılış programında Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu konuşma yaptı. Vali Zorluoğlu konuşmasında Diyarbakır'ın 12 bin 500 yıllık geçmişiyle insanlık tarihi açısından önemli bir merkez olduğunu belirterek, kentin kültür, inanç ve gastronomi turizmi açısından güçlü bir altyapıya sahip olduğunu söyledi. Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'da son dönemde turizm hareketliliğinin gözle görülür şekilde arttığını belirterek, 'Huzur ve güven ortamının güçlenmesiyle birlikte özellikle ülkemizin batısından ilimize yönelik yoğun bir ziyaretçi ilgisi oluştu. Bugün birçok vatandaşımızın seyahat planında Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'yı kapsayan bir Güneydoğu turu yer alıyor. Biz de bu ilgiyi kalıcı hale getirmek, şehrimizi daha fazla bilinir kılmak ve ziyaretçilerimize en iyi deneyimi sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan surları ve Hevsel Bahçeleri başta olmak üzere çok sayıda tarihi değere ev sahipliği yaptığını, Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı için de kalıcı liste hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Diyarbakır'da turizmin yalnızca mevcut değerlerle sınırlı olmadığını vurgulayan Vali Zorluoğlu, kentte devam eden kazı çalışmaları, restorasyon projeleri ve yeni turizm destinasyonlarıyla bu potansiyelin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Özel sektör yatırımlarının da hız kazandığını aktaran Vali Zorluoğlu, 'Yeni konaklama tesisleri, butik oteller ve kültürel alan düzenlemeleriyle Diyarbakır'ı ziyaret eden misafirlerimize daha nitelikli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Sahip olduğumuz bu zenginliği doğru planlama ve güçlü iş birliğiyle geleceğe taşıyacağız' diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Saint George Kilisesinde ressam Fatih Yıldız'ın 'Mezopotamya'nın Altın Kadınları' adlı yağlı boya resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Turizm Haftası kapsamında Diyarbakır'da hafta boyunca farklı alanlarda düzenlenecek kültür, sanat ve doğa etkinlikleriyle şehirdeki hareketliliğin sürmesi bekleniyor. Bu çerçevede, 16 Nisan 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda 'Otobüs' adlı oyun sanatseverlerle buluşacak.

Hafta sonu programı kapsamında ise 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da Eğil Selman köyünde doğa yürüyüşü gerçekleştirilecek. Aynı günün akşamında saat 21.00'de Diyarbakır Hipodromu'nda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Koşusu düzenlenecek. Etkinlikler, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 19.30'da Maarif Orkestrası tarafından icra edilecek 'Sözden Sese, Sesten Yüreğe' adlı konserle devam edecek.

Turizm Haftası programı, 21 Nisan 2026 Salı günü saat 19.30'da Medeniyetler Korosu Konser Salonu'nda Diyarbakır Sanat ve Musiki Derneği tarafından verilecek konserle tamamlanacak.