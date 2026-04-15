Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir hükümlü, kurumun sosyal tesislerinde unutulmuş bir miktar parayı bulup kurum yetkililerine teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı. Hükümlü tarafından sergilenen örnek davranış hem kurum yetkilileri hem de parayı unutan vatandaş tarafından takdirle karşılandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Zeki Bayrak Sosyal Tesislerinde yaşandı. Vatandaşların kullanımına açık alanda görevli hükümlüler tarafından sunulan hizmetler kapsamında sabah saatlerinde kahvaltı yapmak için sosyal tesise gelen bir vatandaş, kahvaltı sonrası oturduğu masada montunu unutarak tesislerden ayrıldı. Bir süre sonra tesislerde görevli hükümlü S.E.S. tarafından durum fark edilip yapılan kontrollerde mont içinde 53 bin 600 TL nakit para da bulunduğu tespit etti. Mortu cebindeki paralar ile birlikte hükümlü tarafından muhafaza altına alarak kurum idaresine teslim etti. Kurum yetkililerince ilgili kurumlar aracılığıyla yapılan işbirliği sonrasında montunu unutan vatandaş tespit edilirken kendisine bilgi verildi. Haberi alan vatandaş, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Zeki Bayrak Sosyal Tesislerine gelerek montunu ve parasını teslim aldı. Duyarlılığından dolayı hükümlü S.E.S. ve kurum yetkililerine teşekkür etti.

Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Zeki Bayrak Sosyal tesislerinde garson olarak görev yapan hükümlünün yaklaşık bir yıl önce kuruma nakil olarak geldiği ve 7 aydır sosyal tesiste garson olarak görev yaptığı kaydedildi. Olayın ardından denetimli serbestliğe ayrılma süreci yakın olan hükümlü S.E.S. ilk etapta takdir belgesi ile ödüllendirilirdi. Ayrıca kurumun alacağı kararla da hükümlüleri ödüllendirme yönetmeliği kapsamında diğer ödül seçenekleriyle de ödüllendirileceği belirtildi. Kurum sosyal tesislerinde yaşanan bu olayın, kurumda bulunan hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların somut bir yansıması olduğu ifade edildi.