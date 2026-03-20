Mersin'de Ramazan ayı boyunca namaza gelen çocuklar çeşitli hediyelerle ödüllendirilerek çifte bayram yaşadı.

İl ve ilçe Müftülüğü koordinesinde Mezitli Mustafa Şahin Camii İmam Hatibi Muhammed Doğaç'ın hayata geçirdiği proje ile Ramazan ayı boyunca teravih namazına gelen yaklaşık 250 çocuk takip edildi ayrıca haftanın belirli günleri onlara eğitim verildi. Ramazan ayının bitmesiyle camiye gelen çocuklara bisikletten, dron kadar çeşitli hediyeler dağıtıldı. Çifte bayram yaşayan çocuklar camiden hiç ayrılmak istemediğini aktarırken aileleri uygulanan projenin örnek olduğunu belirtti.

Ramazanda teravih namazına gelen çocuklar için proje başlattıklarını belirten İmam Hatip Muhammed Doğaç, camiye gelenleri de kura ile ödüllendirdiklerini ifade etti. Kurada isimleri olmayan çocuklara da gönülleri alma anlamında hediyeler verdiklerini anlatan Doğaç 'En büyük amaçların onları camilerle buluşturmaktı' dedi.