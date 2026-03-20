Mersin'in Erdemli Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara kabirlere dikmeleri için ücretsiz çiçek dağıttı.

Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bayramda ilçe genelindeki mezarlıklarda yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara rengarenk, çeşit çeşit çiçek dağıtılıyor. Çiçek dağıtımı ilçe merkezi ile 13 büyük mezarlıkta gerçekleştiriliyor. Bayramda mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmeye başlayan vatandaşlar, ücretsiz çiçek dağıtımımdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'ya teşekkür etti.

Mezara gelen vatandaşların geçmişlerini güzel yad etmeleri için çiçek dağıttıklarını anlatan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, 'Mezarlıklarımızı ziyaret eden hemşehrilerimizin, geçmişlerini daha güzel bir şekilde yad etmelerine katkı sunmak istedik. Bu nedenle ekiplerimiz aracılığıyla çiçek dağıtımı gerçekleştirdik. Hem kabirlerimizi güzelleştirmek hem de manevi atmosferi daha da güçlendirmek istiyoruz. Hayatını kaybeden tüm büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum' diye konuştu.

Vatandaşlardan Abdil Topuz ise belediye ekiplerinin kendilerine kabirlere dikilmek üzere verdikleri çiçeklerle geçmişlerini yad edeceklerini belirtti.