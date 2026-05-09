Mersin Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, '321 kilometrelik sahil şeridi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve zengin mutfağıyla Mersin yaşayan bir kültür hazinesidir' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl ilk kez Mersin'de gerçekleştiriliyor. Bugün başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek festival çerçevesine konserlerden sergilere, gastronomi etkinliklerinden çocuk programlarına kadar birçok program on binlerce sanatseverle buluşacak. Akdeniz'in önemli şehirlerinden biri olan Mersin'in, Kızkalesi'nden Tarsus'a uzanan çok katmanlı yapısıyla ziyaretçilere kapsamlı bir kültür-sanat deneyimi sunacağı kaydedildi. Kentin farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle hem yerel halkın hem de kente gelecek ziyaretçilerin kültür ve sanatla buluşturulması hedeflenen festivalin açılışı ise bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Mersin Kültür Merkezi Opera Bale Binası'nda katıldığı açılış programıyla başladı.

Açılışta konuşan Bakan Ersoy, Mersin'in tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle festival için önemli bir durak olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, 'Akdeniz'in mavisi ile Torosların heybetinin buluştuğu bu eşsiz şehirde, Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılışı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kadim tarihi, eşsiz doğal güzellikleri, çalışkan insanları ve bereketli topraklarıyla Akdeniz'in incisi Mersin'imizin bu güzel organizasyona ev sahipliği yapması da bizler için ayrıca kıymetlidir' ifadelerini kullandı.

Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 2021 yılında İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu ile başladığını ifade eden Ersoy, 'Çok şükür ki emeklerimizin karşılığını aldık ve kültür yolu festivallerimiz bugün 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve en uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri haline gelmiştir' diye konuştu.

'Mersin yaşayan bir kültür hazinesidir'

Mersin'in tarihi ve kültürel zenginliğine dikkat çeken Ersoy, '321 kilometrelik sahil şeridi, berrak denizi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve bereketli topraklarından doğan zengin mutfağıyla Mersin; yalnızca bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda yaşayan bir kültür hazinesidir' şeklinde konuştu.

Alahan'dan Mamure'ye, Kızkalesi'nden Tarsus'a uzanan tarihi mirasa vurgu yapan Ersoy, Mersin'in insanlık tarihinin izlerini bugüne taşıyan önemli bir açık hava müzesi olduğunu kaydetti.

16 farklı noktada 159 etkinlik düzenlenecek

Festival kapsamında kent genelinde 16 farklı noktada, 57 başlık altında toplam 159 etkinliğin gerçekleştirileceğini belirten Ersoy, 13 konser, 4 sergi ve yerleştirme, 19 yetişkin atölyesi ile 8 çocuk atölyesinin sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Soli Sahili'nde kurulacak ana sahnede Oğuzhan Koç, Bengü, Kubat, Simge, Alişan, Sefo, Merve Özbey, Ferhat Göçer ve Serkan Kaya gibi isimlerin sahne alacağını ifade eden Ersoy, çocuklar için de Mersin İdman Yurdu Meydanında özel etkinlik alanı oluşturulduğunu dile getirdi.

Gastronomi programı da festivalde yer alacak

Festival kapsamında Mersin mutfağının da ön plana çıkarılacağını belirten Ersoy, gastronomi programına Ebru Erke'nin ev sahipliği yapacağını söyledi. Programa Claudio Chinalli ile Melih Demirel'in de katılacağını aktaran Ersoy, 46 restoranı kapsayan gastronomi seçkisinin Mersin'in güçlü yemek kültürünü yansıtacağını kaydetti.

Konuşmasının sonunda kültür ve sanatın şehirleri dönüştüren önemli bir güç olduğunu vurgulayan Ersoy, festivalin Mersin'e, Türkiye'ye ve sanat dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Festivalin Mersin'e ve sanat dünyasına hayırlı olmasını dileyen Bakan Ersoy, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

Açılış programı, festivale katılan şefler ile yöresel kıyafet giyen çocuklarla fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Programda Bakan Ersoy'a, Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ile AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve kent protokolü eşlik etti.