Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, 'Hayvanda herhangi bir nefes darlığı, halsizlik, iştahsızlık gibi belirtiler varsa bu tür hayvanların kurbanlık olarak alınmaması gerekiyor. Hayvan pazarına giden insanların veteriner sağlık raporlarını görmeleri gerekiyor' dedi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvanların kesim süreci, saklama şartları ve hayvan alırken dikkat edilmesi gerekenlere dair açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, öncelikle kurbanlıkların sağlık raporunun olması gerektiğini söyleyerek, 'Hayvanlar bir yerden başka bir yere taşınma durumunda önce bulunduğu yerde onların sağlıklı olduklarını belgeleyen veteriner sağlık raporlarının alınması gerekiyor. Hayvanların pasaportlarıyla birlikte işletme sahipleri hayvanın nakledeceğiyle ilgili il ve ilçe müdürlüklerine müracaatlar oluyor. Tarım Bakanlığı ve veteriner hekimler hayvanların aşılarının yapılıp yapılmadığını ve diğer sağlık kontrolünü yaptıktan sonra da veteriner sağlık raporu vermek suretiyle hayvanların nakli başlıyor' ifadelerini kullandı.

'Hayvan pazarına giden insanların veteriner sağlık raporlarını görmeleri gerekiyor'

Kurbanlık almak isteyen vatandaşlara önerilerde bulunan Eroğlu, 'Hayvanda herhangi bir nefes darlığı, halsizlik, iştahsızlık ya da aşırı bir zayıflık, burun, ağız, göz yaşı akıntısı ya da ishal gibi belirtiler varsa bu tür hayvanların kurbanlık olarak alınmaması gerekiyor. Zaten hayvan pazarına giden insanların veteriner sağlık raporlarını görmeleri gerekiyor' diye konuştu.

'Veteriner hekim kontrolünden geçmeden gıda tüketimine sunulmaması gerekiyor'

Kurban kesim işlemini tecrübeli birisinin yapması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, 'Kesim usulü var, onu yerine getirmesi gerekiyor. Kesimden sonra hayvanın mümkün mertebe derisine zarar vermeden çünkü derisi kullanılacak bir ekonomik değeri var, ona dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer açıldığında anormal bir tabloyla karşılaştıkları zaman da mutlaka veteriner hekime haber vermeleri lazım. Zaten kesenler de onu anlar, az çok bilgileri vardır. Veteriner hekim kontrolünden geçmeden onun gıda tüketimine sunulmaması gerekiyor' açıklamasında bulundu.

'Etlerin de yaklaşık 12 ile 24 saat dinlenmesi gerekiyor'

Eroğlu, etlerin hemen tüketilmemesi gerektiğini belirterek, 'Etlerin de yaklaşık 12 ile 24 saat dinlenmesi gerekiyor. Serin bir yerde dinlenip daha sonra soğutucuya alınacak. Eğer bir haftaya kadar kullanılacaksa soğutucuda bekletilebilir. Buzdolabının normal artı 4 derecede. Ama daha uzun süre tüketilecekse o zaman porsiyonlar halinde ne kadar tüketecekseniz ambalajını o şekilde yapıp dondurucuya koyabilirler' şeklinde konuştu.

Eroğlu, dondurucudan çıkan etin tekrar dondurulmaması gerektiğini söyledi.

'Evde, et kesiminde kullandığımız, bıçaklar sebzede, meyvede kesinlikle kullanılmayacak'

Eroğlu, kurban kesiminde bıçakların da kullanımına ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti:

'Bireysel kesimlerde, yani kendi evinin bahçesinde ya da başka bir yerde kurban kesenler, bıçağı eğer hayvanın derisinin dış yüzeyiyle temas etmişse bu bıçağı kullanmayacaklar. İkinci bir bıçak kullanmaları gerekiyor. Bıçağa bir etkenin yapışması sonucunda derinin dış yüzünden temiz, sağlıklı bir et kirletilmiş oluyor. Bunun dikkate alınması lazım. Her iki bıçakta eğer temas olduysa o zaman bıçaklar dezenfekte edilip temizlendikten sonra kullanılmaya devam edecek. Evde, mutfaklarda et kesiminde kullandığımız, bıçaklar çiğ yiyeceklerde, sebzede, meyvede kesinlikle kullanılmayacak. Çapraz bulaşmalara sebebiyet veriyor.'