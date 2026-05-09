Ankara'da Dikimevi-Natoyolu (Mamak) Metro Hattı'nda devam eden inşaat, elektrik kesintisine sebep oldu. Elektrik kesintisi esnafı durduramadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan Dikimevi-Natoyolu (Mamak) Metro Hattı'nda devam eden inşaat, sabahın erken saatlerinde elektrik kesintisine sebep oldu. Yapımına 13 Haziran 2025'te başlanan metronun 2028 yılında bitmesi beklenirken daha önce yapım aşamasında yaşanan aksaklıklar Mamak'ta yaşayanlardan tepki toplamıştı. Çalışmaların yavaş ilerlemesi ve çevre kirliliğinden yaklaşık 1 yıldır rahatsız olan bölge halkı, bu sefer de metro inşaatı sebebiyle elektriksiz kaldı. İlçenin genelinde etkili olan kesinti Mamak esnafını durduramadı. Esnaf, elektrik kesintisine rağmen faaliyetlerini devam ettirdi. Mahalle berberi Emin Durmuş, dükkanında elektrik kesilmesi sebebiyle ekipmanlarını dışarıya taşıyarak çalışmaya devam etti.

'Elektrik kesintisi bizi durdurmadı'

Mamak'ta 26 yıldır esnaflık yapan berber Emin Durmuş, sabahın erken saatlerinden itibaren giden elektrikten dolayı çözümü ekipmanları dışarı çıkarmakta bulduğunu söyledi. Mamak Metrosu'nun yapılmasıyla beraber daha iyi hizmet vereceklerini söyleyen Durmuş, 'Bu tip kesintiler olabilir. Bu bizi durdurmuyor. Gördüğünüz gibi sıkıntı yok. Ama ileride semtimiz çok daha iyi olacak. Elektrik kesintisi bizi durdurmadı. Bu tip elektrik kesintileri ve su kesintileri yaşıyoruz. Fakat gelişmekte olan Mamak semtimiz için katlanıyoruz' açıklamalarında bulundu.