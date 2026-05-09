BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, 'uluslarasılaşma' hedefi doğrultusunda Çin'de önemli temaslarda bulundu. Dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerde ortak projeler, akademik hareketlilik ve doktora düzeyinde iş birlikleri masaya yatırıldı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda küresel akademik iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Çin'de bir dizi temasta bulundu. Rektör Çağlar, ziyaret programı kapsamında dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları ile bir araya geldi. China University of Mining and Technology yönetimi ile gerçekleştirilen görüşmelerde; ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi, akademisyen ve öğrenci değişim programlarının artırılması, doktora tezlerinde eş danışmanlık imkânlarının oluşturulması ve araştırma altyapılarının karşılıklı kullanımı gibi başlıklar ele alındı.

Ortak projeler, akademik hareketlilik

Çin temasları kapsamında Shanghai Jiao Tong University Global College'i de ziyaret eden Rektör Çağlar, burada da uluslararası akademik iş birliklerini ileriye taşıyacak temaslarda bulundu. Görüşmelerde; ortak projeler geliştirilmesi, akademik hareketliliğin artırılması, doktora çalışmalarında eş danışmanlık modellerinin yaygınlaştırılması ve araştırma altyapılarının etkin paylaşımı gibi stratejik başlıklar masaya yatırıldı. Rektör Çağlar'a ziyaretlerde, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç da eşlik etti.

Hedef, dünyanın her yerinde bilinirlik

Görüşmelerin verimli geçtiğini ifade eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, 'Bursa Teknik Üniversitesi olarak 'dünyanın her yerinden görünen bir üniversite' olma hedefiyle uluslararası iş birliklerimizi kararlılıkla güçlendiriyoruz. Mühendislik ve teknik bilimler alanındaki güçlü altyapılarımızı, dünya üniversiteleriyle bir araya getirerek hem ülkemize hem de küresel bilim dünyasına katkı sunacak somut adımlar atılması konusunda ortak bir vizyon ortaya koyduk. Gerçekleştirdiğimiz bu temasların kalıcı ve etkili projelere dönüşmesini temenni ediyoruz' dedi.