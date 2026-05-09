Çanakkale'nin Biga ilçesinde 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Yönelik Asayiş Uygulaması' gerçekleştirildi.

Biga Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü takviye edilen polislerin katılımıyla 8 Mayıs tarihinde 21.00-23.00 saatleri arasında ilçe genelinde 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Yönelik Asayiş Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında belirlenen sabit yol kontrol noktaları ve umuma açık alanlarda eş zamanlı denetimler yapıldı. Denetimlerde 51 umuma açık ve sıhhi müessese, 2 bin 584 şahıs, 244 araç kontrol edildi. Denetimler neticesinde; ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuna yönelik adli işlem başlatılırken kumar oynayan şahıslara idari yaptırım uygulandı ve suç unsurlarına el konuldu.

Yapılan denetimde aranan 1 şüpheli yakalanırken, yoklama kaçağı şahıslara tebligat yapıldı. Trafik yönünden çeşitli ihlaller tespit edilerek toplam 236 bin 582 TL idari para cezası uygulandı, araç ve motosikletler hakkında gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere idari yaptırımlar uygulandı.