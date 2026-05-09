Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, beldede devam eden otobüs güzergâhı ve ana hat yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, çalışmaların son durumunu sahada takip ederek hem teknik süreci değerlendirdi hem de hemşehrilerinin görüş ve önerilerini dinledi. Saha incelemeleri sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Elbi, çiçekler, dualar ve samimi karşılamalarla duygusal anlar yaşadı. Karabigalı vatandaşların gösterdiği sevgi ve destek, yapılan hizmetlerin gönüllerde karşılık bulduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Karabiga'da sadece altyapı ve üstyapı projeleri değil, gönül belediyeciliğini de önemsediklerini ifade eden Başkan Ahmet Elbi, 'Bir şehre yapılan en güzel yatırım, gönüllerde yer edinebilmektir. Biz Karabiga'mızı sadece projelerle değil, istişareyle, samimiyetle ve hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü gönül bağıyla yönetiyoruz. Taş üstüne taş koyarken, gönülden gönüle de köprüler kurmaya devam ediyoruz' dedi.

Karabiga Belediyesi, devam eden üstyapı çalışmalarıyla beldenin ulaşım konforunu artırırken, vatandaşlarla kurulan güçlü iletişimle de hizmet anlayışını sahada sürdürmeye kararlılıkla devam ediyor.