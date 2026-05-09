Yıldırım Kaymakamlığı tarafından, Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle yürütülen 'Nesiller Buluşuyor' projesi, düzenlenen proje kapanış programı ve Anneler Günü buluşmasıyla tamamlandı.

'Ben Her Yerde Varım - Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen proje; öğrenciler ile yaşlı bireyleri bir araya getirerek kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmeyi, öğrencilerde vefa, saygı, empati ve sorumluluk bilincini geliştirmeyi hedefledi. Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Hacer Esen koordinatörlüğünde yürütülen projede, gönüllü 16 öğretmen ve 75 öğrenci görev aldı. Ocak ayında başlayan ve mayıs ayına kadar devam eden proje kapsamında 16 yaşlı vatandaşı düzenli olarak ziyaret edildi. Öğrenciler, ziyaretlerde büyükleriyle sohbet etti, günlük yaşamlarında destek oldu, ev işlerinde yardımcı oldu ve sosyal etkinliklerle gönül bağları kurdu. Proje sürecinde gerçekleştirilen ziyaretlerin yanı sıra iftar programları, sosyal buluşmalar ve Anneler Günü programı ile büyüklerin moral ve motivasyonuna katkı sağlandı. Projenin kapanış programı, Anneler Günü vesilesiyle ayrı bir anlam kazandı. Programda annelik, sevgi, vefa, dayanışma ve kuşaklar arası bağların güçlendirilmesi mesajları ön plana çıktı. Proje kapanış programına Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Yılmaz, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve projeye dahil olan büyükler katıldı.

Yıldırım Kaymakamı Esen: 'Büyüklerimize sahip çıkmak ortak sorumluluğumuzdur'

Programda konuşan Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, 'Nesiller Buluşuyor' projesinin kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren örnek bir çalışma olduğunu söyleyerek 'Bugün burada hem anlamlı bir projenin kapanış programında hem de Anneler Günü vesilesiyle çok özel bir buluşmada bir araya gelmiş bulunuyoruz. 'Nesiller Buluşuyor' projesi, gençlerimiz ile büyüklerimizi aynı gönül ikliminde buluşturan, vefayı, saygıyı ve dayanışmayı yaşatan çok kıymetli bir çalışmadır. Büyüklerimiz; ailemizin hafızası, değerlerimizin taşıyıcısı ve toplumumuzun en kıymetli hazineleridir. Onların hâlini hatırını sormak, yalnız olmadıklarını hissettirmek ve hayır dualarını almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz, hayatın en önemli derslerinden birini yaşayarak öğrenmiştir. Yardımlaşmayı, empati kurmayı, büyüklerine hürmet etmeyi ve topluma faydalı bireyler olmayı sahada tecrübe etmişlerdir. Anneler Günü vesilesiyle başta burada bulunan kıymetli annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor; kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecilerine, öğretmenlerine, öğrencilerine ve proje koordinatörüne teşekkür ediyor; bu tür çalışmaların ilçemizde çoğalarak devam etmesini temenni ediyorum' dedi

Program, öğrencilerin büyüklerle sohbet etmesi, Anneler Günü kutlamaları ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. 'Nesiller Buluşuyor' projesi, Yıldırım'da gençlerin enerjisi ile büyüklerin tecrübesini buluşturan, sevgi ve vefa temelli örnek bir sosyal sorumluluk çalışması olarak hafızalarda yer aldı.