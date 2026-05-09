Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşları 65 üzerindeki vatandaşların evlerine doktor, kuaför ve elektrik tesisatçısı götürüldü. İki bakanlığın katkıları ile Gürsu Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Yuvamda sağlık ve umut var' projesi kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Işık yaşlı büyüklere duygu dolu ziyaretler gerçekleştirdi. Muayeneleri yapılıp ilaçları kontrol edilen, kuaförlük hizmeti alıp evlerinin elektrik tesisatı yenilenen yaşlılar ise mutluluklarını dile getirdiler.

Gürsu Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı destekleri, Sağlık Bakanlığı katkıları ile hayata geçirdiği Yuvamda Sağlık ve Umut Var projesinin ilk saha çalışmasını yaptı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın proje arabasının sürücü koltuğuna geçtiği saha çalışmalarında, Gürsu'nun çınarlarına duygu yüklü ziyaretler gerçekleştirildi.

Gürsu'da yaşayan 65 yaş üstü 7 binden fazla yaşlı vatandaş için Gürsu Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ortaklığında geliştirilen Yuvamda Sağlık ve Umut Var projesi kapsamında saha çalışmaları yapılmaya başlandı.

Yaşlı büyüklere özel hazırlanan kişisel bakım hizmetleri, öz bakım destekleri, evler için teknik destekler, psikolojik destek, sosyal etkinlikler gibi alanlarda sağlanan imkanlarla Gürsu'nun çınarları hem vefa duygusunu yaşıyor, hem de yalnız kalmıyor.

Oluşturulan kimlik veri tabanı sayesinde, hanelerdeki ihtiyaçlar hızla tespit ediliyor.

Gürsu'daki ilk saha çalışmalarına katılan ve bizzat proje aracının şoför koltuğuna geçen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilk ziyaretleri ekibiyle birlikte gerçekleştirdi. Gezilen evlerde yaşlı büyüklerin kuaförlük hizmetleri yapıldı, elektrik tesisatlarının eksikleri giderildi. Doktor muayeneleri yapıldı, ilaçları kontrol edildi.

Sağlık ve sosyal destek ekiplerinin destekleri ile yüzleri gülen yaşlı büyüklerimiz, anlamlı ziyaretler karşısında duygularını gizleyemedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 'Büyüklerimiz, bizim bilge çınarlarımız...Onlar ailemizin ve ilçemizin bereketi ve huzuru. İkinci baharlarında onları asla yalnız bırakmayacak, her adımda yanlarında olacağız. Rabbim onları başımızdan eksik etmesin' dedi.