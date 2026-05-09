Bursa'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Karacabey ilçesi Sazlıca Mahallesi'nde, Sazlıca seti üzerinde traktörüyle seyir halinde olan Necat Yılmaz (57), direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı fark eden ve Karacabey Sulama Birliği'nde görev yaptığı öğrenilen Bahadır Türe, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Necat Yılmaz'ın cenazesi traktörün altından çıkarılarak Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.