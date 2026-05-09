Sosyal medyada 'Yerli Kamavinga' olarak tanınan Abdoul Hamid Diallo, Bursa sokaklarında yaptığı top cambazlığıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Uludağ yamaçlarında bulunan mahallelerde çekilen görüntüler ise izleyenlere Brezilya favelalarını aratmıyor.

Abdoul Hamid Diallo, 4 yıl önce ülkesi Mali'den Türkiye'ye gelerek Bursa'da yaşamaya başladı. Mekatronik mühendisliği eğitimi alan Diallo, boş zamanlarında ise futbol ve top cambazlığıyla ilgileniyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken genç, özellikle dar sokaklarda ve çatılarda yaptığı top şovlarıyla kısa sürede ilgi odağı oldu. Real Madrid'in yıldız futbolcusu Eduardo Camavinga'ya benzetilen Diallo, sosyal medyada 'Yerli Kamavinga' lakabıyla anılmaya başladı.

Kuştepe Mahallesi'nde dron ile çekilen görüntülerde top sektirerek hünerlerini sergileyen Diallo'nun görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çocuklarla sokakta top oynayan, mahallede vatandaşlarla sohbet eden ve kahvehanede vatandaşlarla vakit geçiren genç, sıcak tavırlarıyla dikkat çekti.

Mahalle çocuklarının yoğun ilgi gösterdiği 'Yerli Kamavinga', yaptığı hareketlerle izleyenleri adeta Brezilya sokaklarındaymış gibi hissettirdi. Sosyal medyada 'Burası Brezilya değil Bursa' notuyla paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Türkiye'ye 4 yıl önce geldiğini belirten Abdoul Hamid Diallo, 'Türkiye'ye geldiğimden beri Bursa'dayım. Başka şehirde yaşamadım. Bursa'yı çok seviyorum. Burada mekatronik mühendisliği okuyorum. Boş zamanlarımda da hobi olarak top cambazlığı yapıyorum' dedi.

En sevdiği futbolcunun Ronaldinho olduğunu söyleyen Diallo, 'Ronaldinho çok yetenekli bir futbolcu, onu çok beğeniyorum. Bursaspor'u da çok seviyorum. Texas taraftar grubunu çok beğeniyorum. Kendimi onlarla bütün hissediyorum' ifadelerini kullandı.

Sokakta yaptığı hareketlerin çocukların ilgisini çektiğini belirten Diallo, 'Burada çocuklara bu hareketleri yapınca çok hoşlarına gidiyor. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum' diye konuştu.

'Yerli Kamavinga' isminin ortaya çıkışını da anlatan Diallo, 'Bir arkadaşım beni Camavinga'ya benzetti. Daha sonra sosyal medyada 'Yerli Kamavinga' ismini kullanmaya başladık. İnsanlar seviyor, ilgi gösteriyor. Benim de hoşuma gidiyor' dedi.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı mahallede vatandaşlar da genç futbol cambazına yoğun ilgi gösterdi. Futbolun sadece bir oyun değil çocukları ve insanları bir araya getiren ortak bir dil olduğunu bir kez daha gösterdi.