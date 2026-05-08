Nesine 3. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur rövanş maçında Eskişehirspor, sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak elendi.
Stat: Prof. Dr. Fethi Heper
Hakemler: Hakan Ülker, Emre Doğu, Haydar Avcı
Eskişehirspor: Bora Göymen, Talha Özler (Mert Başer dk. 87), Arda Okumuş (Deniz Keskin dk. 62), Murat Şenel, Ali Fırat Kasap (Batuhan Doğrukıran dk. 46), Ozan İsmail Koç (Mustafa İnan dk. 62), Tayfun Tatlı, Kaan Baysal (Elias Durmaz dk. 62), Akın Akman, İsmail Kulet, Christopher Jakob Kröhn
Ayvalıkgücü Belediyespor: Bartu Dinç, Batuhan Akyüz, Adnan Demir, Erdinç Çepoğlu, Hamit Kurt, Emirhan Boz, Tugay Yıldırım, Murat Şevik (Furkan Kozhan dk. 86), Yavuz Selim Taşer (Hüseyin Erkan dk. 73), Ufuk Özcan (Mustafa Durgun dk. 74), Baha Kısacık (Yağız Haydar Doğan dk. 73)
Kırmızı kartlar: Elias Durmaz (dk. 90+4), Akın Akman (dk. 90+6) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: İsmail Kulet, Kaan Baysal, Batuhan Doğrukıran, Mert Başer (Eskişehirspor), Tugay Yıldırım, Batuhan Akyüz, Ufuk Özcan, Mustafa Durgun, Emirhan Boz, Yağız Haydar Doğan (Ayvalıkgücü Belediyespor)