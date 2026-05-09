Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) Uludağ Tematik Kahve Günleri'nin bu sene 9'uncusu düzenlendi.

BUÜ AR-GE Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Uludağ Tematik Kahve Günleri'nin dokuzuncusu, Ziraat Fakültesi Dekanlık binasında 'Akıllı Tarım, Güvenli Gıda ve Sürdürülebilir Gelecek' temasıyla gerçekleşti.

'İklim değişikliğine dirençli üretim yapmak zorundayız'

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut yaptığı açılış konuşmasında, gıda arzı ve güvenliğinin küresel ölçekte en stratejik önceliklerden biri haline geldiğine dikkat çekerek fakültenin bu alandaki uluslararası başarısına değindi. BUÜ'nün dünya üniversite sıralamalarında tarım alanında elde ettiği saygın konumun önemini hatırlatan Turgut, özellikle iklim değişikliğine karşı dirençli üretim sistemlerinin geliştirilmesinin artık bir zorunluluk olduğunu belirtti. Kısıtlı doğal kaynaklarla yüksek verim alabilmek için yapay zeka, büyük veri ve uzaktan algılama gibi akıllı tarım teknolojilerinin kullanılmasının şart olduğunu vurgulayan Dekan Turgut, fakülte bünyesinde dikey tarım ve topraksız tarım gibi yenilikçi alanlarda yürütülen nitelikli projelerin geleceğin tarım vizyonuna ışık tuttuğunu sözlerine ekledi.

'Akademik bilgiyi işbirliği ve projeye dönüştürüyoruz'

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ise geçen yılın başından bu yana düzenli olarak sürdürdükleri bu buluşmaların artık Bursa genelinde ilgiyle takip edilen bir marka haline geldiğini belirtti. Üniversite içindeki farklı uzmanlık alanlarını ortak temalar etrafında toplayarak proje ve akademik çıktıları artırmayı hedeflediklerini dile getiren Karaca, bu işbirliği ağını sadece akademisyenlerle sınırlı tutmayıp sanayi ve kamu temsilcilerini de sürece dahil ettiklerini vurguladı. Beşer dakikalık kısa sunumların ardından gerçekleştirilen uzun kahve molalarının, teorik bilginin pratik iş birliklerine dönüşmesi için bir zemin hazırladığını ifade eden Karaca, etkinliğin temel felsefesinin seminer disiplininden ziyade samimi bir fikir alışverişi ortamı oluşturmak olduğunun altını çizdi.

Akademiden sektöre uzanan geniş katılım

Akademisyen ve sektör temsilcilerinin takip ettiği programda; EMKO Elektronik Eğitim Sorumlusu Dinçer Yılmaz, BUÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Taşkın, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş, BUÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ak, ALR Tarım Firma Sahibi Ali Rıza Alan, BUÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Şahan, BUÜ Hukuk Fakültesi Arş. Gör. Dr. Merve İnan Orman, BUÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Akbudak, SS İnovasyon Firma Sahibi Nilgün Seçilmiş, BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden Muhammed Çetin ve BUÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Kıvılcım Çorakbaş tarafından sunumlar yapıldı.