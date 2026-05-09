Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Trafik Haftası kapsamında Kınık İlkokulu'nda düzenlenen anlamlı etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Jandarma ve polis ekiplerinin hazırladığı uygulamalı trafik parkurunu gezen Kaymakam Kara, miniklerle tek tek sohbet ederek trafik kurallarının önemine dikkat çekti.

Öğrencilere sadece bugünün değil, hayatlarının her döneminde unutmayacakları tavsiyelerde bulunan Kaymakam Kara, trafik kurallarına uymanın bir tercih değil, hayati bir sorumluluk olduğunu söyledi. Özellikle karşıdan karşıya geçerken dikkatli olunması, emniyet kemeri kullanımı ve servis araçlarında kurallara uyulması konusunda öğrencileri uyaran Kara, 'Bir saniyelik dikkatsizlik ömür boyu pişmanlığa dönüşebilir' mesajı verdi. Kaymakam Kara, çocuklarda küçük yaşta trafik bilinci oluşturmanın gelecekte yaşanabilecek kazaların önüne geçeceğini belirterek ailelere de önemli çağrıda bulundu. Çocukların en büyük örneği anne ve babalar olduğunu ifade eden Kara, trafik kurallarına önce büyüklerin uyması gerektiğini söyledi.

Etkinlikte jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından oluşturulan eğitim parkurunda öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi. Miniklere yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları, okul servislerinde güvenli davranış ve temel trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş'un da katıldığı Trafik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilere verilen çeşitli bilgilendirmeler ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.