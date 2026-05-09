Tarsus ile Gönyeli-Alayköy belediyeleri arasında oynanan dostluk maçında iki takım sahaya centilmence mücadele ortaya koydu. Karşılaşma, sporseverlerin yoğun ilgisiyle takip edildi.

Tarsus Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Gönyeli-Alayköy Belediyesi arasında dostluk maçı gerçekleştirildi. İki kent arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendiren karşılaşma, renkli görüntülere sahne oldu. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da organizasyonda bir araya geldi. Maç öncesinde Başkan Boltaç tarafından Başkan Hüseyin Amcaoğlu'na hediye takdim edildi.

Başkan Ali Boltaç, sporun kentler arasında dostluğu ve dayanışmayı güçlendiren önemli bir köprü olduğunu belirterek, 'Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile böyle güzel bir organizasyonda bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Sporun birleştirici gücüyle kurulan bu bağların uzun yıllar devam etmesini diliyorum' ifadelerini kullandı.

Centilmence geçen karşılaşmayı Gönyeli Masterlar takımı kazanırken, maç sonunda sporculara ve katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.