Mersin'de polis ekiplerince konaklama tesislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 2 işletmeye 92 bin 904 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kimlik Bildirme Büro Amirliği koordinesinde, kent merkezinde faaliyet gösteren 53 konaklama tesisi denetlendi. Denetimlere 21 ekipte görevli 69 personel katıldı.

Yapılan kontrollerde 1 işletmeye anlık veri girişi yapmaması nedeniyle 85 bin 437 lira, 1 işletmeye ise çalışan kimlik bildirimi yapmaması nedeniyle 7 bin 467 lira olmak üzere toplam 92 bin 904 lira idari para cezası kesildi.

Polis ekiplerinin, kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik denetim ve uygulamalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.