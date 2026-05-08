-Beşiktaş iskelesi önündeki iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir şahıs, elindeki bıçakla karşı tarafa saldırarak 3 kişiyi yaraladı. Polis ekipleri, saldırgan şahsı ayağından vurdu. Olayda saldırgan dahil 4 kişi yaralandı.

Olay, Beşiktaş iskelesi önünde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında iskele meydanında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada gruptaki bir şahıs, elindeki bıçakla karşı tarafa rastgele saldırarak 3 kişiyi yaraladı.

Olay esnasında vatandaşların bağırması üzerine çevrede bulunan trafik şubede görevli polis memuru ve çevik kuvvet şubede görevli polis memuru gruba müdahale etti. Grubun dağılmaması ve saldırgan şahsın aldırış etmemesi üzerine bir polis memuru bıçaklı saldırganı ayağından vurdu.

Olayda bıçaklı saldırgan dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken meydan bir süre yaya girişine kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından meydan tekrardan açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.