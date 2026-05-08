Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Beypazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçilik yapan 55 yaşındaki Selami Sümer, 06 AY 7275 plakalı minibüsle aracıyla Beypazarı istikametine yola çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Sümer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs sürücüsü hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.