Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem Erciyes 38 FK'ya verilen destekten dolayı teşekkür etti hem de Kayserispor'a 10 milyon TL'lik maç primi desteği açıklamasında bulundu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Erciyes 38 FK'nın dünkü karşılaşmasının ardından oluşan atmosferin uzun yıllardır görülmediğini ifade ederek, kendisini arayan ve mesaj atan vatandaşların 'kaybedilmiş bir maç değil, inananların zaferi' yorumunda bulunduğunu belirtti. Şehirde oluşan birlik ve mücadele ruhunun kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Ersoy, başta kulüp başkanı Ahmet Dirgenali olmak üzere tüm kulüp emekçilerini tebrik etti. Paylaşımında; 'Bizim derdimiz memleket meselesi' ifadelerine yer veren Ersoy, Kayseri'nin tüm değerleri için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Yapılan maddi ve manevi fedakârlıkların Türkiye'nin dört bir yanında yankı bulduğunu belirten Ersoy, hemşehrilerinin bu gayreti görmesinden büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Çocukluklarından bu yana mücadele azminden vazgeçmediklerini ifade eden Ersoy, 'Bu şehir için son nefesimize kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz' dedi. Protokol tartışmalarına da göndermede bulunan Ersoy, önemli olanın vatandaşların gönlünde yer almak olduğunu dile getirdi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; paylaşımının sonunda bugün oynanacak Kayserispor karşılaşmasına dikkat çekerek sarı kırmızılı takıma başarı dileklerini iletti. Ersoy; 'Maçı kazanmamız halinde kulübümüze resmi bağış yoluyla 10 milyon TL maç primi desteği vereceğimi ilan ediyorum' ifadelerini kullandı. Ersoy paylaşımını, 'Sevdamız Kayseri, sevdamız Kayserispor' sözleriyle tamamladı.