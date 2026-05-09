Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, evinde ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Uçhisar Sokak üzerinde, M.K.'nin (52) yaşadığı evden silah sesi gelmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde M.K., ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından M.K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.