Tarsus Belediyesi ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerine çiçek takdim etti.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın Anneler Günü kutlamaları iletilirken, şehit anneleriyle sohbet edildi. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde şehit annelerine çiçek takdim edilirken, onların talep ve düşünceleri de dinlendi. Şehit ailelerine duyulan vefa ve minnet duygusu bir kez daha paylaşıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 'Evlatlarını bu vatan uğruna toprağa veren şehit annelerimizin hakkı hiçbir zaman ödenmez. Gösterdikleri sabır, emek ve fedakârlık hepimizin ortak vicdanında çok özel bir yere sahip. Kıymetli şehit annelerimizin Anneler Günü'nü saygı ve minnetle kutluyorum' ifadelerini kullandı.