Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, 'Sadece bir öğretmen arkadaşımızla ilgili hayati tehlike olmamakla beraber olağan yaşam süreçlerinin sürdürülmesini engelleyecek bir kalıcı hasar olabilir diye endişemiz var' dedi.

Bakan Tekin, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıya ve okullardaki güvenlik tedbirlerine dair açıklamalarda bulundu. Lisede düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili sürecin İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla birlikte yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Tekin, 'Dün öğle saatlerinde haberdar olur olmaz bölgeye en yakın lokasyondaki en üst düzey arkadaşımız Talim Terbiye Kurulu Başkanımızdı, programı yarıda keserek doğrudan oraya geçti. Gün boyu oradaydı. Gün boyu sürekli iletişim halindeydik. Bugün sabah itibarıyla da konuyla doğrudan ilgili iki genel müdürümüz orada. Sürekli valilikle irtibat halindeyiz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Zaten biz bütün olaylardan sonra hemen soruşturma başlatırız. Yetki sahibi olan herkes soruşturmanın içerisindedir. Soruşturma bitmeden kimseyi herhangi bir şekilde zan altında bırakacak şeylerden de hep beraber kaçınmamız gerekir' şeklinde konuştu.

'Adli ve izahi açıdan soruşturma süreçlerini devam ettiriyoruz'

Soruşturma süreciyle ilgili olarak kesin kanaatler ortaya çıkmadan bir açıklama yapmadığını ve yapmayacağını söyleyen Bakan Tekin, 'Bu konuyla ilgili de gazetelerde birileri yorumlar yapıyor, konuşuyorlar. Bunların hepsi bizim müfettişlerimizin, hem İçişleri Bakanlığımızın hem de yargı sürecinde değerlendirilecek olan şeyler. Biz bu süreçle ilgili olarak herkesin hakkını koruyacak şekilde adli ve izahi açıdan soruşturma süreçlerini devam ettiriyoruz, takip ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Öğretmen arkadaşımızın yaşam süreçlerinin sürdürülmesini engelleyecek bir kalıcı hasar olabilir diye endişemiz var'

Okul saldırısında yaralananlara dair de Tekin, 'Hepsini takip ediyoruz. Valilik sürekli açıklama, bilgilendirme yapıyor. Sadece bir öğretmen arkadaşımızla ilgili hayati tehlike olmamakla beraber olağan yaşam süreçlerinin sürdürülmesini engelleyecek bir kalıcı hasar olabilir diye endişemiz var. Onun için süreçleri takip ediyoruz' açıklamasında bulundu.

'Okullarımızın güvenlik tedbirleri gündemimize aldığımız konular'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı ile her dönemin başında valilerin başkanlığında okulları güvenlik ve risk açısından bir değerlendirmeye tabi tuttuğunu belirten Bakan Tekin, 'Tedbirlerimizi alırız. Tedbir alınan okullarımızda da olay oluyor, alınmayanlarda da olabilir. Dolayısıyla biz güvenlik tedbirleri açısından İçişleri Bakanlığı'yla ortak zaten süreçleri yürütüyoruz. İçişleri Bakanlığı'yla yaptığımız tespitlerde risk kategorisi açısından okullarımızı sınıflandırmış durumdayız. Bir kısım okullarımızda doğrudan polis memurları var. Sivil polisler tarafından güvenlik için kontrol edilen okullarımız var. Bunların hepsi bizim sistemimiz içerisindeki okullarımızın güvenlik tedbirleri açısından gündemimize aldığımız konular' diye konuştu.