Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Antalya Milletvekilleri ve İl Başkanı Ali Çetin ile birlikte Antalya Doğu ve Güneydoğu İş İnsanları Derneği'ni ziyaret etti. 23 vilayet ile bin 275 üyeyi bünyesinde barındıran derneğin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Aydın, dernek başkanlığına seçilen Dilaver Tanık ve yönetimine ise hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik ve Mustafa Köse ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Antalya Doğu ve Güneydoğu İş İnsanları Derneği'ni (ADGİAD) ziyaret etti. Ziyarette konuşan AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak dernek yönetimi ve üyelerine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti. AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve Kemal Çelik de yaptıkları açıklamalarda dernek başkanı ve üyelerine teşekkürlerini iletti.

Tanık ve yönetimine birlik mesajı

Dernek Başkanlığı görevine seçilen Dilaver Tanık ve yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Antalya Doğu ve Güneydoğu İş İnsanları Derneği üyeleriyle AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ile bir araya geldiklerini söyledi. 23 vilayet ve bin 275 üyeyi bünyesinde barındıran derneğin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Aydın, 'Bu ülke, bu şehir hepimizin ortak şehridir, ortak ülkesidir. Kim katma değer üretiyor, kim bu memleketin ve ülkenin gelişimine katkı sağlıyorsa bizim için saygıdeğerdir. Allah hepinizden razı olsun' ifadelerini kullandı. Birlikte üretme ve birlikte kalkınma vurgusu yapan Aydın, 'Birlikte yaşayarak, birlikte çalışarak hem şehrimizi hem de ülkemizi kalkındırmak durumundayız. Hepimizin ortak paydası şehrimiz, ülkemiz, bayrağımız ve inandığımız değerlerdir. Bu değerler etrafında bir araya geldikçe inşallah önümüz daha da aydınlık olacaktır' dedi.

Ülke için üreten ve katma değer sağlayan herkese şükranlarını sunduğunu belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, iş insanlarına her zaman destek mesajı verdi. Aydın, 'Bir kardeşiniz, içinizden biri olarak şunu özellikle ifade etmek isterim; Ankara'da bakanlığımızın, Meclisimizin ve teşkilatımızın kapıları sizlere sonuna kadar açıktır. Bizimle ilgili ne varsa her zaman bekleriz, bunu özellikle bilmenizi isterim. Hepinize çok müteşekkiriz, Allah razı olsun' dedi. Şehrin ekonomik gelişimi, istihdamı ve sosyal dayanışmasına katkı sunan iş insanlarıyla verimli bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydın, misafirperverliklerinden dolayı Dernek Başkanı Dilaver Tanık ve yönetimine teşekkür etti.

Ziyarette dernek üyeleri de sektörlerine ilişkin görüş, sorun ve taleplerini iletti. Programın sonunda ADGİAD Başkanı Dilaver Tanık, Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve protokol üyelerine plaket takdim etti. Tanık, ziyaret dolayısıyla heyete teşekkür etti.