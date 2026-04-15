Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Batı Akdeniz Kariyer ve İstihdam Fuarı (BAKİF26) kapsamında, fuarın ikinci gününde gerçekleştirilen 'Kadın Sporcularda Kariyer Yolculuğu: Azim, Eğitim, Başarı' konulu panel, gençlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan kadın milli sporcular, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen panelde, hem üniversite öğrencisi hem de milli sporcu olarak edindikleri deneyimleri katılımcılarla paylaştı. Panele milli boksör Berfin Kabak, milli golfçü Sude Bay, milli atlet Zeynep Erkal ve milli tırmanışçı Zeliha El katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tennur Yerlisu Lapa üstlendi.

Kadın sporcuların ilham veren hikayeleri paylaşıldı

Panelde söz alan milli sporcular, kariyer yolculuklarını ve elde ettikleri başarıları anlatarak gençlere ilham verdi. Milli boksör Berfin Kabak'ın 6 kez Türkiye şampiyonu olduğu, İslam Oyunları'nda ikincilik elde ettiği ve Great Silk Way turnuvasında şampiyonluk kazandığı, aynı zamanda 65 kilo kategorisinde olimpik siklet temsilcisi olduğu aktarıldı. Milli golfçü Sude Bay'ın ise 5 kez Türkiye şampiyonluğu yaşadığı, Avrupa kupalarında şampiyonluklar elde ettiği ve 2 kez Avrupa Takım Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attığı belirtildi. Milli tırmanışçı Zeliha El'in Türkiye olimpik takım sporcusu olduğu, 7 Türkiye şampiyonluğu bulunduğu ve Avrupa Gençler kategorisinde yarı final başarısı elde ettiği ifade edildi. Milli atlet Zeynep Erkal'ın da 6 kez Türkiye şampiyonu olduğu, U18 Balkan ikinciliği ve U20 Balkan üçüncülüğü derecelerine sahip olduğu vurgulandı.

Aile desteği ve disiplin vurgusu

Sporcular, başarıya giden yolda disiplinli çalışmanın ve aile desteğinin önemine dikkat çekti. Yoğun antrenman temposuna rağmen eğitimlerini sürdürdüklerini belirten sporcular, kadın sporcu olmanın getirdiği zorluklara rağmen azimle çalışarak hedeflerine ulaştıklarını ve gençlere rol model olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Gençlere önemli tavsiyeler

Panelde öğrencilere tavsiyelerde bulunan sporcular, hedeflere ulaşmak için özgüven, disiplin ve kararlılığın önemine vurgu yaparken, mental dayanıklılığın geliştirilmesinin de başarıda kritik rol oynadığını ifade etti. Soru-cevap bölümünde ise milli formayı giymenin en büyük gurur kaynağı olduğu belirtildi.

Moderatörden anlamlı mesajlar

Panelin moderatörü Tennur Yerlisu Lapa, tekvando geçmişi ve dünya şampiyonluğu tecrübesiyle sporcuları çok iyi anladığını belirterek, gençlerin hem akademik hem de sportif alanda önemli başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi. Prof. Dr. Tennur Yerlisu Lapa, öğrencilerin ilerleyen yıllarda spor yöneticiliği ve antrenörlük gibi alanlarda Türk sporuna katkı sunacak bireyler olarak yetişmelerinin büyük önem taşıdığını da ifade etti. Panel, gençlerin yoğun ilgisi ve ilham verici paylaşımlarla sona ererken, etkinlik sonunda öğrenciler milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.