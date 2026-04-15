Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) düzenlenen 'Sektör-Öğrenci Buluşması' etkinliğinde öğrenciler, sektörün öncü isimleriyle bir araya geldi. Programda konuşan RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer 'Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Şikayet etmeyin, kıyaslamayın ve çalışkan olun. Çalışkan olan bir insanın başarısız olduğunu görmedim'' dedi.

2 gün sürecek olan 'Sektör-Öğrenci Buluşması' etkinliğinin ilk gününde RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, öğrencilerle buluştu. Alev Alatlı Konferans Salonu'nda saat 13.30'da başlayan programda konuşan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, iki gün sürecek etkinliğin öğrencilerin kariyer planlaması açısından önemli olduğunu belirtti. Kılıç, öğrencilerin sektör temsilcileriyle birebir iletişim kurarak tecrübe kazanacağını ifade ederek, 'Bu buluşma öğrencilerimizin geleceği için çok değerli. Konuşmacıların tecrübelerinden faydalanarak kendi yol haritalarını çizecekler' dedi.

RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer ise konuşmasında gazetecilik mesleğinin yıllar içerisindeki değişimine dikkat çekti. 1990'lı yıllarda mesleğe başladığını belirten Güçer, teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim alanında büyük bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Gazeteciliğin özveri isteyen bir meslek olduğunu vurgulayan Güçer, 'Biraz hırpalanmadan gazeteci olunmuyor. Okullu olduğunuz kadar alaylı da olmanız gerekiyor' diye konuştu.

Meslek hayatına Anadolu Ajansı'nda başladığını anlatan Güçer, ilk yıllarda kendi çabasıyla sahaya çıkıp deneyim kazandığını belirtti. Günümüzde iletişim alanında fırsatların arttığını ancak rekabetin de yoğunlaştığını ifade eden Güçer, öğrencilerin kendilerini geliştirmesi gerektiğini kaydetti. Gençlere tavsiyelerde bulunan Güçer, 'Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Şikayet etmeyin, kıyaslamayın ve çalışkan olun. Çalışkan olan bir insanın başarısız olduğunu görmedim' diye konuştu.

Programa RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer'in yanı sara ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler, farklı sektörlerden isimlerle bir araya gelerek, kariyerlerine yön verme imkanı bulacak.