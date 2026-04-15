KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mucur ilçesi girişindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Kayseri'den Kırşehir yönüne seyreden 07 CHY 870 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta beklediği sırada iddiaya göre arkadan gelen 20 AKP 573 plakalı kamyonun çarpması sonucu savruldu. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon yan yatarak başka bir otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.Ç. (54), A.K. (45), M.K. (40), İ.M. (23) ve O.O. (56) ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan O.O.'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.