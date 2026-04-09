Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) mühendis adaylarıyla ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'İran ile İsrail ve Amerika arasındaki savaş sürecinde Hürmüz Boğazının kapatılması, dünyada enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu ifade eden bir süreç oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz; gerçekten bugüne kadar ne kadar önemli adımlar attığını görüyoruz 'dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Genç Enerji-Akkuyu Nükleer Programı' çerçevesinde Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'yi, Diyarbakır'dan gelen mühendislik fakültesi öğrencileri ile gezdi. Akkuyu Eğitim Merkezinde bilgi alan Bakan Bak, öğrencilerin izlenimlerini de sordu. Öğrenciler, Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unun karşılayacak NGS'yi ziyaret edip önemli bir tecrübe elde etme fırsatı yakaladıklarını söyledi. Daha sonra santralin seyir terasına geçen Bak, Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh ve diğer yetkililerle görüştü, öğrencilere katılım belgesi vererek onlarla özçekim yaptı.

Bugün gençlerle beraber Türkiye'nin nükleer yatırımlarının en önemlisi olan Akkuyu Santralini ziyaret ettiklerini belirten Bakan Bak, 'Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Enerji Bakanlığımızla beraber ortak yürüttüğümüz 'Genç Enerji' projesi çerçevesinde geçen yıldan itibaren üniversitelerden yaklaşık 200 öğrenci nükleer santrali ziyarete getirilmişti. Bu yılki yapılan planlamada ülkemizin mühendislik bölümlerinde okuyan yaklaşık 500 öğrencimizi buraya davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanımızın ne kadar önemli adımlar attığını görüyoruz'

Çukurova Basketbol Takımının Avrupa Kupası finalini de Mersin'de izleyeceklerini belirten Bakan Bak, 'Hem onu izlemeye geldik hem de gençlerimizle beraber buradaki çalışmaları yerinde görmeye geldik. Gerçekten ülkemiz açısından da önemli. Ben de tabii kendim makine mühendisiyim. O zaman okuduğumuz yıllarda nükleer enerji kürsüsü vardı bizim Teknik İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde. Oraya gitmiştim nükleer kürsüye, sormuştuk; 'İşte nükleer çalışmak istiyorum, santral var mı?'. Tabii ülkemizde santral olmadığı için ben fikrimi değiştirmiştim o zaman otomotiv ve endüstri mühendisliği üzerine çalışmaya karar vermiştim. Ama şimdi çok şükür gençlerimizin heyecanını gördük, burada onlara santralin nasıl işlediğini anlattılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz; gerçekten bugüne kadar ne kadar önemli adımlar attığını görüyoruz' diye konuştu.

'Büyüyen, gelişen, güçlü bir Türkiye var'

Dünyada yaşanan krizlerde de enerji arzının ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Bak, 'İran ile İsrail ve Amerika arasındaki bu savaş sürecinde Hürmüz Boğazının kapatılması, dünyada enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu ifade eden bir süreç oldu. Ülkemizin yaklaşık elektrik ihtiyacının yüzde 10'u gibi bir kapasitesini karşılayacak olan tesisi canlı olarak görmek de çok heyecan verici bir mühendis olarak. Bütün gençlerimizi heyecanlandırdı. Onların soruları oldu, ilgililerden cevaplarını aldılar, kafalarında enerjiyle ilgili konular ortaya çıktı. Bu ülkenin enerjiye ihtiyacı var. Büyüyen, gelişen, güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayinden teknolojiye kadar pek çok alanda. Ama enerji konusunda da çok büyük yatırımlar yapıldı. Hem hidrolik yatırımlar hem güneş enerjisi hem rüzgar başta olmak üzere yatırımlar yapıldı. Bu da nükleer kısmı. Bundan sonraki süreçte inanıyoruz ki dünyada da bir trend var malumunuz nükleer enerjiye dönüşle alakalı. Almanya'da da bunu görüyoruz. Ama her şeyin özeti şu. Biz gençlerimizin çok iyi yetişmesini istiyoruz. Bu süreçte onlarca, yüzlerce gencimiz Moskova'ya gitti, orada eğitimler aldılar. Siz de onları takip edeceksiniz, gelecekte de bu yapılacak olan santrallerin ülkemizde enerji konusunda sizler görev alacaksınız, sizler yapacaksınız. Ama bu bir hatıra, bu bir tarihi bir gün sizler açısından da. Bunları arkadaşlarınıza, çevrenize anlatın. Türkiye'nin enerji macerasını, nükleer enerji macerasını yaşamış oluyorsunuz' diye konuştu.

'Türkiye bu bölgede güçlü olmaya devam edecek'

Savunma sanayiinde ve enerji alanında da güçlü bir Türkiye olduğuna değinen Bakan Bak, 'Her zaman söylüyorum yaptığımız çalışmalar, Türkiye bir enerji köprüsü, pek çok boru hattının, enerji hattının aktığı bir köprü. Bunu da çok iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Türkiye bu bölgede güçlü olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımıza liderliği için teşekkür ediyoruz, Enerji Bakanlığımıza da bu projedeki çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Gençlerimize güveniyoruz, size inanıyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.

Programda Bakan Bak'a, Vali Atilla Toros, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı, Hasan Ufuk Çakır ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir'de eşlik etti.