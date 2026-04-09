Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mersin Lojistik Merkezi, tır parkı, nakliyeci ofisleri, sosyal tesisler, çocuk kampüsü ve okuma salonuyla hizmete açıldı. Başkan Vahap Seçer, merkezin hem lojistik altyapıya güç katacağını hem de sosyal yönüyle kente değer sağlayacağını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'e yeni bir soluk getirecek olan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Mersin Lojistik Merkezi'nin açılışına katıldı. Mersin'e lojistik, ulaşım ve sosyal yaşam alanlarında yeni bir soluk kazandıracak projeyle birlikte şehir, modern ve kapsamlı bir ticaret altyapısına kavuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesinin Lojistik Merkezi, tır parkı, nakliyeci ofisleri, sosyal tesisler, çocuk kampüsü ve okuma salonu gibi birçok farklı alanı bir arada barındırıyor. Özellikle şehir merkezinde yetersiz kalan eski nakliyeciler sitesinin yerine geçen proje, hem sektör temsilcilerine daha iyi çalışma şartları sunacak hem de bölgedeki tır yoğunluğu nedeniyle oluşan ulaşım sorunlarının önüne geçecek.

Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'ndeki konumu ve otoban bağlantısı sayesinde ulaşım kolaylığı sağlayan merkez, lojistik faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesine katkı sunacak. Merkez bünyesinde yer alan çocuk kampüsü ve okuma salonu sayesinde ise bölgedeki çocuklara ve gençlere eğitim, gelişim ve sosyal etkinlik imkânları sunulacak. Proje, hem ekonomik hem de sosyal yönüyle Mersin'e değer katan çok yönlü bir yatırım olarak kente değer katacak.

'Kenti, kentlilerle beraber yönetmek o şehir için en hayırlısıdır'

Merkezin açılışında konuşan Başkan Seçer, kamunun ve vatandaşın yararlanacağı her hizmetin kente değer kattığını söyledi. Lojistik Merkezi düşüncesinin 4 yıl öncesine dayandığını söyleyen Seçer, Karacailyas'ta bulunan mevcut nakliyeciler sitesinin yetersiz kaldığı gerçeğinden yola çıkarak MTSO ile iş birliği içerisinde böyle bir merkezin yapılmasına karar verildiğini kaydetti. Kente yapılacak her hizmette sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde olduklarının altını çizen Seçer, 'Belediyecilik ya da belediye başkanlığı, 'Benim her dediğim, her kararım doğrudur. Ben ne bilirsem onu yaparım, kent buna uymak zorundadır' anlayışı değildir. Bunun yanlış bir anlayış olduğunu, kenti başta sivil toplum örgütleri, odalar ve vatandaşlarla beraber yönetmenin o şehir için en hayırlısı olduğunu kanıtlamak için bunu yaptık' dedi.

Yeni Lojistik Merkezinin hem fiziki şartlarının çok daha iyi olduğunu hem de lokasyon olarak uygun bir yerde bulunduğunu kaydeden Seçer, 'Merkez, Huzurkent'te otoyol bağlantısına çok yakın. Huzurkent kuzey yolu üzerinden bir otoban bağlantısı yapıldı ama yolu henüz yapılmadı. Umut ediyoruz hem OSB'ye hem lojistik merkezimize hitap edebilecek yolu da yakın zamanda hayata geçirirler. Buraya öncelik vermeleri lazım' diye konuştu. Seçer, açılışa katılan Mersin milletvekillerinden de bu konuda destek istedi.

'Mersin Büyükşehir, her kesimden insana hizmet eden bir anlayışa sahip'

Alanın yaklaşık 75 bin metrekare olduğunu belirten Seçer, bunun 27 bin metrekarelik yüzölçümlü kısmı üzerine 17 bin 618 metrekare bir yapı alanı, 48 bin metrekarelik yüzölçümlü kısmı üzerine de 180 araçlık tır parkı yapıldığını belirtti. Seçer, 'Burada 122 adet bağımsız bölümden oluşan, nakliyecilerimizin ofisleri, idari bina, restoran, kahvehane, mescit, banka, servis atölyesi ile çocuk kampüsü ve okuma salonu yer alıyor. Çocuk kampüsü ve okuma salonu olması size ilginç gelebilir ama Huzurkent her gün gelişen bir bölgemiz. Burada binlerce evladımız, çocuğumuz var. Onlara çok güzel çocuk atölyelerinin olduğu bir kompleks yaptık. Burada 256 kişilik çok amaçlı kullanılabilecek salon, 50 öğrencimizin bir arada ders çalışabileceği okuma salonu yaptık' ifadelerine yer verdi.

Nakliyeciler Sitesinin bu yönü ile sosyal bir yapı da olduğunu kaydeden Seçer, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de sosyal belediyecilik anlayışıyla bilinen bir belediye. Mersin Büyükşehir Belediyesi, nakliyeciye de iş insanına da sanayiciye de işçiye de çiftçiye de kadına da çocuğuna da her kesimden insana hizmet eden bir anlayışa sahip' diye konuştu.

Seçer, Lojistik Merkezi hakkında teknik bilgileri paylaştı

Merkezin inşaatına bugünkü güncel rakamlarla başlanmış olunsaydı, 1,5 milyar TL gibi bir para harcamaları gerektiğini ifade eden Seçer, nakliyeci ofislerinin 10 blok ve 100 adet ofisten oluştuğunu kaydederek, bu ofislerin tamamını nakliyeci esnafının mülk edindiğini söyledi. Karacailyas'taki Nakliyeciler Sitesinin Büyükşehir Belediyesinin kiraladığı ofislerden oluştuğunu da hatırlatan Seçer, şu anda ise nakliyeci esnafını ofis sahibi yapmış olduklarına değindi. Merkezde yer alan sosyal tesislerin içerisinde 16 adet iş yeri bulunduğunu kaydeden Seçer, bunların içinde de lokantaların, bankanın, mescidin ve erkek berberinin yer aldığını söyledi. Servis Bakım Atölyesinin içerisinde de lastikhane, kaportahane, 2 adet servis-tamir ve yıkama alanları olduğunu ifade eden Seçer, 2 adet güvenlik binası olduğundan da söz etti. Lojistik Merkezinin daha rahat bir lokasyonda yer aldığından da bahseden Seçer, 'Kamyon ve tır trafiği ile şehri de rahatsız etmiyoruz, onun dışındayız, otoyola rahat ulaşabiliyoruz. Kimseye bir rahatsızlık vermiyoruz. Çevreyi kirletmiyoruz ve rahatsız etmiyoruz' dedi.

Büyükşehir Belediyesinin, çocuk kampüsleri için bütün ilçelerde hazırlıkları devam ediyor

Merkezin içerisinde yer alan çocuk kampüsü ile ilgili de bilgiler veren Seçer, toplam 2 kattan oluştuğunu söyleyerek, 'Bin 300 metrekare alan içerisinde, günlük kapasite 4 seansta 5-14 yaş arası 500 çocuğumuza hitap ediyor. 9 farklı gelişim atölyemiz var. Bizde yeni konsept, çocuk kampüsleri. Bu açacağımız çocuk kampüsü, bugüne kadar Toroslar, Mezitli, Silifke'den sonra 4. çocuk kampüsü olacak. Şu anda Tarsus'ta, Anamur'da ve Bozyazı'da başlıyoruz. Yine diğer bütün ilçelerimizde hazırlıklarımız ve çalışmalarımız devam ediyor' diye belirtti.

Mersin Türkiye'nin Akdeniz'deki lojistik üssü'

'Mersin Türkiye'nin Akdeniz'deki lojistik üssü' diyen Seçer, 12 milyon TEU gibi devasa bir kapasiteye sahip olması hedeflenen Ana Konteyner Limanının Mersin'de yapılması gerektiğini, başka bölgelere kaydırılmasının Mersin'in hakkının elinden alınması olacağını belirterek, 'Yatırım programında görünüyor, bu konuda çalışmaların da yapılması gerektiğini düşünüyoruz' dedi. Mersin Büyükşehir ve MESKİ ile kenti daha güzel bir hale getirmek için çalıştıklarını söyleyen Seçer, 'Ciddiyetle, samimiyetle zamanı ve imkanlarımızı, kaynaklarımızı en azami şekilde kullanarak hizmet etmeye gayret ediyoruz. Daha temiz, yolları çok daha güzel, yeşil alanları, insanların sosyalleşebileceği alanlar, mutlu bir Mersin olsun istiyoruz. Gelir düzeyi düşük insanlarımız kendini tek başına, yalnız hissetmesin. 'Belediyem var, devletim var' desin diye gayret ediyoruz. Her geçen gün altyapı, üst yapı noktasında muazzam çalışmalar oluyor. MESKİ 20 milyar liralık yatırım ile tüm dönemlerin en büyük yatırımlarını yapıyor. Arıtmasıyla, kanalizasyonuyla, içme suyu şebekeleriyle muazzam çalışma içerisinde' diye konuştu.

Başkan Seçer ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından açılış gerçekleştirdikten sonra, merkez gezildi. Çocuk Kampüsünü de ziyaret eden Seçer, merkezdeki çocukların atölye etkinliklerine katıldı. Seçer'in, okuma salonunu da ziyaret etmesinin ardından program sona erdi.