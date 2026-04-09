Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 8. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, Anamur etabıyla başladı. 'Yayladan denize bisikletle 13 ilçe' mottosuyla gerçekleştirilen organizasyonda 5 kıta ve 26 ülkeden 120 sporcu Mersin'de pedal çevirdi.

Türkiye'nin önemli bisiklet organizasyonları arasında gösterilen yarışın ilk günü, Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tüba Kaya Sanal'ın verdiği startla Anamur İskele'den başladı. Akdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen yarışta sporcular, Anamur'dan başlayarak Bozyazı üzerinden ilerledi ve etap Aydıncık Gilindire Mağarasında sona erdi.

Zorlu parkurda mücadele eden sporcular, ilk etapta hem zamanla hem de birbirleriyle yarıştı. Etap sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Lider sporcu kategorisinde birinci Calum Johnston, ikinci Anıl Serdar Depe ve üçüncü Rudolf Remkhi oldu. En iyi tırmanışçı kategorisinde birinci Anıl Serdar Depe, ikinci Calum Johnston ve üçüncü Gerard Garcia Ledesma oldu. En iyi sprinter kategorisinde birinci Calum Johnston, ikinci Anıl Serdar Depe ve üçüncü Rudolf Remkhi olurken; en iyi genç sporcu kategorisinde ise birinci Tomas Pridal, ikinci Amaniel Desta ve üçüncü Hugo Wertz oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tüba Kaya Sanal ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz tarafından verildi.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyon 12 Nisan'a kadar devam edecek. Yarışın 2. etabı 10 Nisan'da Gülnar'dan başlayacak, sporcular Mut ve Silifke güzergahını geçerek Erdemli'de finişe ulaşacak. 3. etap ise 11 Nisan'da Tarsus'tan başlayacak, Çamlıyayla'dan geçilerek Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası'nda tamamlanacak.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, organizasyonun spora katkısı açısından önemli olduğunu belirterek, 'Anamur'umuzun doğal güzelliklerinin ve turizm potansiyelinin ortaya çıkması açısından önemli bir organizasyon. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz' dedi.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tüba Kaya Sanal da organizasyona 18 takımın katıldığını belirterek, 'İlk etabımız 118 kilometre ve sorunsuz şekilde tamamlandı. Sporcular 9-12 Nisan tarihleri boyunca 13 ilçeden geçecek' ifadelerini kullandı.

Lider sporcu ve en iyi sprinter kategorisinde birinci olan İngiliz sporcu Calum Johnston yarışın çok keyifli geçtiğini belirterek, 'Hem çok güzel bir etap oldu hem de çok güzel bir yarıştı. Burada insanlar, yemekler ve hava harika' ifadelerini kullandı.