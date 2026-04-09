Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Turhan, üniversite hastanelerinde görev yapan 4/D statüsündeki personelin maaşlarının döner sermayeden karşılanmasına tepki gösterdi. Turhan, söz konusu uygulamanın sağlık çalışanlarının teşvik ödemelerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Turhan yaptığı açıklamada, döner sermayenin maaş ödemeleri için kullanılmasının teşvik sistemini zayıflattığını ifade ederek, “Bu uygulama hem çalışanları mağdur etmekte hem de hastanelerin mali dengesini bozarak sürdürülemez bir tablo ortaya çıkarmaktadır” dedi.

Kamu kurumlarında temel ücretlerin genel bütçeden ödenmesi gerektiğini vurgulayan Turhan, üniversite hastanelerinde bu ilkenin dışına çıkılmasının eşitsizlik yarattığını kaydetti. Döner sermayenin amacına uygun kullanılmadığını dile getiren Turhan, bu kaynağın performansa dayalı teşvik ödemeleri için ayrılması gerektiğini söyledi.

Teşvik ödemelerinde yaşanan azalmaların kabul edilemez olduğunu belirten Turhan, mevcut uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan Turhan, geçtiğimiz yıl Mart ayında ilan edilen becayiş sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Aradan geçen zamana rağmen bu yıl için herhangi bir duyuru yapılmadığını ifade eden Turhan, yetkililerin somut adım atmadığını söyledi.

Geçici çözümler yerine kalıcı düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten Turhan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kapsamlı bir Atama ve Nakil Yönetmeliği hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

Turhan, açıklamasında, “Pansuman tedbirlerle çalışanları oyalamanın kimseye faydası yoktur. Kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm artık kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.