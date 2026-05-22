Meme estetiği ameliyatları, yalnızca estetik görünüm amacıyla değil bazı fiziksel rahatsızlıkların azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla da tercih edilebiliyor. VM Medical Park Mersin Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Necmettin Tütüncü, meme estetiğinin memelerin şekil, hacim, simetri ve diklik açısından daha dengeli hale getirilmesini amaçlayan cerrahi işlemlerin genel adı olduğunu belirterek, 'Bu işlemler yalnızca estetik kaygılarla değil, bazı durumlarda fiziksel rahatsızlıkların azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla da yapılabilmektedir' ifadelerini kullandı.

'En sık meme büyütme ve küçültme işlemleri uygulanıyor'

Meme estetiği kapsamında en sık meme büyütme, küçültme ve dikleştirme ameliyatlarının uygulandığını dile getiren Op. Dr. Tütüncü, 'Meme asimetrisinin düzeltilmesi, doğum ve emzirme sonrası meme formunun yeniden düzenlenmesi de sık yapılan işlemler arasındadır. Bazı hastalarda işlemler tek başına yapılırken bazı durumlarda meme dikleştirme ile implant uygulaması birlikte planlanabilmektedir' diye konuştu.

'Büyük memeler fiziksel şikayetlere yol açabiliyor'

Meme estetiğinin yalnızca kozmetik nedenlerle tercih edilmediğini ifade eden Tütüncü, 'Büyük memeler sırt, boyun ve omuz ağrılarına, sütyen askılarının omuzda iz yapmasına, meme altında pişik ve cilt tahrişine neden olabilir. Meme küçültme ameliyatı bu şikayetlerin hafiflemesine katkı sağlayabilmektedir. Memelerde sarkma, şekil bozukluğu, iki meme arasında belirgin hacim farkı ya da doğum sonrası hacim kaybı da ameliyat nedenleri arasında yer almaktadır' dedi.

'Amaç vücut oranlarıyla uyumlu görünüm sağlamak'

Meme büyütme ameliyatlarında genellikle silikon implantların kullanıldığını belirten Op. Dr. Tütüncü, 'Amaç daha dolgun, vücut oranlarıyla uyumlu ve estetik bir görünüm sağlamaktır' ifadelerini kullandı.

Tütüncü, meme küçültme ameliyatına ilişkin ise 'Bu işlemde fazla meme dokusu, yağ dokusu ve deri çıkarılır. İşlem yalnızca estetik açıdan değil, fiziksel yükün azalması açısından da hastalara katkı sağlayabilmektedir' diye konuştu.

Meme dikleştirme ameliyatına da değinen Op. Dr. Tütüncü, 'Bu işlem memenin hacmini belirgin şekilde artırmak ya da azaltmaktan çok, sarkmış meme dokusunu toparlamayı ve meme başını daha ideal konuma taşımayı amaçlar' dedi.

'İmplant seçimi kişiye göre değişiyor'

Meme büyütme ameliyatlarında silikon jel içerikli ve serum fizyolojik içerikli implantların kullanılabildiğini söyleyen Op. Dr. Tütüncü, 'Silikon implantlar doğal his ve görünüm sağlaması nedeniyle daha sık tercih edilmektedir. İmplant seçiminde kişinin göğüs yapısı, mevcut meme dokusu, cilt kalitesi ve beklentileri dikkate alınmaktadır. İmplantların şekli, hacmi ve yerleştirileceği plan kişiye özel belirlenmektedir' açıklamasında bulundu.

'Doğum ve emzirme sonrası değişiklikler görülebiliyor'

Doğum ve emzirme sonrasında memelerde hacim kaybı, sarkma ve asimetri oluşabileceğini belirten Op. Dr. Tütüncü, şu bilgileri paylaştı:

'Bu değişiklikler kişinin cilt yapısına, kilo değişimine ve emzirme sürecine göre farklılık gösterebilir. Hacim kaybının ön planda olduğu durumlarda meme büyütme, sarkmanın belirgin olduğu durumlarda ise meme dikleştirme ameliyatı tercih edilebilmektedir.'

'İyileşme süreci kişiye göre değişiyor'

Meme estetiği ameliyatlarından sonra ilk günlerde şişlik, morluk ve hafif ağrı görülebileceğini belirten Op. Dr. Tütüncü, 'Doktorun önerdiği özel sütyenlerin düzenli kullanılması ve ilk haftalarda ağır kaldırmaktan kaçınılması önemlidir' dedi.

Günlük yaşama dönüş süresinin yapılan işleme göre değişebildiğini söyleyen Op. Dr. Tütüncü, 'Masa başı çalışan birçok hasta yaklaşık bir hafta içinde günlük rutinine dönebilmektedir. Daha yoğun fiziksel aktiviteler için ise birkaç hafta beklemek gerekebilir. Ameliyat sonrası memelerin son şeklini alması birkaç ay sürebilir. İzler zamanla azalabilir ancak tamamen kaybolmayabilir. İzlerin görünürlüğü kişinin yara iyileşme süreciyle yakından ilişkilidir' ifadelerini kullandı.