Mersin'in Anamur ilçesinde kaçan kurbanlık koyun polislerin yardımıyla yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Ören Mahallesi sınırlarında yer alan Ayyıldızlı kavşak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazardan alınan kurbanlık bir koyun sahiplerinin elinden kaçtı. D-400'ün üzerinde ve refüjde bir süre koşturan koyunu yakalamak için trafikte görevli polisler ile vatandaşlar devreye girdi. Yola inen koyun sıkıştırılarak polisler ve vatandaşlar tarafından yakalanıp sahibine teslim edildi.

Karganın yılan avı kameraya yansıdı
Karganın yılan avı kameraya yansıdı
İçeriği Görüntüle

O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: İHA