Mersin'de bir apartman dairesine hırsızlık şüphelisi bir kadın parmak izi bırakmamak için eldiven takarak peş peşe 3 kez girdi, ancak fark etmediği güvenlik kamerasına yakalandı. Şüphelinin bulunması için polis çalışma başlatırken, kadının ailenin kurbanlık almak için bulundurduğu 20 bin TL'den fazla parayı çaldığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi'nde bulunan evli 1 çocuk babası Süleyman Çetinkaya'ya ait evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 katlı binanın 3. katındaki dairede aile olmadığı sırada ayakkabılıkta olan anahtarı alan şüpheli bir kadın 3 kez eve girip çıktı. Aile, kurbanlık almak için yatak altında duran 20 bin TL'den fazla parayı aldığı iddia edilen kadının hırsızlık yaptığını bir gün sonra fark etti. Paranın olmadığını gören Çetinkaya koridorun girişine taktırdığı güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde eldiven takan şüpheliyi görerek polise haber verdi. Polis, hırsızlık olayı ile ilgili güvenlik kameralarından yola çıkarak şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.Olayla ilgili soruşturma sürerken görüntülerde kadının defalarca eve girerek arama yaptığı anlar yer aldı.

'Kamera kayıtlarındaki görüntülere istinaden polisimiz bulur'

Eşinin bir aylık maaşını kurbanlık almak için nakit olarak eve getirdiğini anlatan Süleyman Çetinkaya,'Bu hafta kurban alacaktık. Dün kontrol ettiğimizde paranın yerinde olmadığını fark ettik. Eve tedbir amaçlı koridoruma taktığım bir tane kameram var. Orada kamera kayıtlarını izlediğimde bir gün öncesinde Cumartesi 2 ile 4 arasında hırsız girdiğini fark ettik.Üç kez eve girip çıkıyor, parayı alıp çıkıyor. Yani şok olduk, nasıl olduğunu anlamadık. Polise haber verdik, inşallah kamera kayıtlarındaki görüntülere istinaden polisimiz bulur. Bayram öncesi paramız da harcanmadan teslim alabiliriz. Umudumuz o yönde'diyerek para miktarının 20 bin TL üzerinde olduğunu söyledi.